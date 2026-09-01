Con gái mới kết hôn về kể một chuyện ở nhà chồng, mẹ đẻ thấy ngại với gia đình thông gia

Nghe xong câu chuyện của con mà tôi ngỡ ngàng.

Tôi năm nay 58 tuổi, có một cô con gái tên My. Con vừa kết hôn được hơn 3 tháng, nhìn con có gia đình riêng, tôi vừa mừng vừa yên tâm. Điều khiến tôi vui nhất là con lấy được người chồng tử tế, bố mẹ chồng cũng hiền lành, sống tình cảm. Tôi vẫn nghĩ con gái mình may mắn.

Những ngày đầu sau đám cưới, tôi không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của vợ chồng con. Con lấy chồng rồi, tôi chỉ dặn con cố gắng vun vén gia đình, sống hòa thuận với bố mẹ chồng, vợ chồng thương yêu và tôn trọng nhau.

Hôm trước, nhân dịp nghỉ lễ, My cùng chồng về quê chơi. Hai mẹ con ngồi nói chuyện khá lâu, tôi hỏi han cuộc sống của con ở nhà chồng. My kể mọi chuyện vẫn ổn, bố mẹ chồng đối xử tốt, không gây khó dễ gì cho con.

Tôi nghe vậy thì mừng, nhưng trong lúc trò chuyện, tôi vô tình biết được một chuyện khiến mình khá bất ngờ. Tôi hỏi từ ngày cưới, hai vợ chồng có góp tiền sinh hoạt cho bố mẹ chồng không. My hồn nhiên trả lời: "Chồng con bảo không phải đóng mẹ ạ. Trước anh ấy cũng không đóng, giờ có thêm con thì gọi là thêm bát thêm đũa thôi mà. Bố mẹ chồng con lương hưu cao, kinh tế cũng tốt, có phải khó khăn gì đâu".

Tôi nghe xong mà ngỡ ngàng. Không phải vì tôi nghĩ con gái mình phải đưa thật nhiều tiền cho bố mẹ chồng. Tôi cũng chẳng bao giờ dạy con rằng lấy chồng là phải có nghĩa vụ gánh vác toàn bộ kinh tế nhà chồng.

Điều khiến tôi suy nghĩ là cách con nhìn nhận chuyện này. Tôi nói với con rằng, tiền bạc trong gia đình là chuyện tế nhị, nhưng không vì bố mẹ chồng có lương hưu cao, không thiếu thốn mà vợ chồng con có thể mặc nhiên coi mọi thứ là trách nhiệm của bố mẹ.

Bởi sống trong một gia đình, chi phí đâu chỉ có một bữa cơm. Tiền điện, tiền nước, gas, internet, tiền ăn uống hằng ngày, rồi những khoản sinh hoạt phát sinh, sửa chữa đồ đạc trong nhà, hiếu hỉ, thuốc men hay những lúc bố mẹ có việc cần đến tiền… Có thể bố mẹ chồng con không nói ra, nhưng điều đó không có nghĩa là những khoản ấy không tồn tại.

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Tôi bảo My: "Con không cần phải đóng nhiều. Hai vợ chồng mới cưới, còn nhiều khoản phải lo thì mẹ hiểu. Nhưng ít hay nhiều cũng nên chủ động góp một phần. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là cách con thể hiện mình đã trở thành một thành viên trong gia đình".

Tôi cũng nhắc con rằng, nếu bố mẹ chồng thực sự không cần tiền và nói hai vợ chồng cứ giữ lấy để lo cho cuộc sống riêng thì đó lại là chuyện khác. Nhưng ngay từ đầu, vợ chồng con không nên mặc định rằng bố mẹ phải nuôi mình.

Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất không nằm ở số tiền đóng góp bao nhiêu. Có thể mỗi tháng vài triệu đồng, cũng có thể ít hơn tùy hoàn cảnh. Quan trọng là sự chủ động và thái độ. Khi mình đi làm, có thu nhập, sống cùng bố mẹ thì biết san sẻ những khoản sinh hoạt chung là điều nên làm.

Tôi còn nói với con, tiền bạc vốn là vấn đề rất nhạy cảm. Hôm nay bố mẹ chồng vui vẻ, không để ý, nhưng nếu chuyện này kéo dài, đến một lúc nào đó họ có thể chạnh lòng. Người lớn nhiều khi không nói ra, nhưng trong lòng vẫn có những suy nghĩ riêng.

My ngồi nghe mẹ nói, ban đầu con có vẻ hơi ngại. Con bảo trước giờ chồng vẫn làm như vậy nên con nghĩ đó là chuyện bình thường.

Tôi chỉ nhẹ nhàng bảo con: "Con đã về làm dâu thì cũng cần có suy nghĩ và cách ứng xử của riêng mình. Đừng đợi đến khi bố mẹ chồng lên tiếng mới biết mình nên làm gì".

Sau hôm đó, My nói sẽ bàn lại với chồng và chủ động góp tiền sinh hoạt với bố mẹ. Con bảo mẹ nói đúng, dù bố mẹ chồng không thiếu tiền thì vợ chồng con cũng không nên để bố mẹ phải lo cho mình mọi thứ.

Nghe con nói vậy, tôi thấy nhẹ lòng. Tôi muốn con hiểu rằng, bước vào một gia đình mới cũng là lúc mình học cách sống có trách nhiệm hơn. Tiền bạc không phải thước đo của tình cảm, nhưng cách một người chủ động chia sẻ những khoản nhỏ trong cuộc sống lại có thể cho thấy họ có biết nghĩ cho người khác hay không.

Tôi vẫn thường dặn My, lấy chồng không chỉ là có thêm một người để yêu thương, mà còn là học cách trở thành một người vợ, một người con trong gia đình mới. Đừng nghĩ bố mẹ có điều kiện thì mình có thể vô tư nhận sự chăm lo của họ. Có những việc, dù không ai yêu cầu, mình vẫn nên tự giác làm, bởi đó là cách giữ gìn sự tử tế và hòa thuận trong một mái nhà.

Tâm sự của độc giả!