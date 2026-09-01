Đi du lịch dịp lễ, cô gái phát hiện bí mật không ngờ về bạn trai trong tiệm cho thuê đồ, lập tức chia tay

8 tháng yêu nhau, những dự định trong tương lai, giờ đây tôi đành phải gác lại.

Tôi là Hiền, 28 tuổi. Trước chuyến du lịch của công ty, tôi vẫn nghĩ mình đang có một tình yêu rất đẹp. Tôi và Dũng yêu nhau được 8 tháng, tình cảm sâu đậm.

Dịp nghỉ lễ vừa qua, công ty tôi tổ chức chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm. Sáng hôm đó, Dũng chở tôi đến sảnh công ty - điểm tập hợp trước khi cả đoàn lên xe. Chúng tôi chào tạm biệt, và còn dành cho nhau cái ôm ngọt ngào.

Sau khi đến nơi, mọi người ăn trưa, nhận phòng rồi nghỉ ngơi. Buổi chiều, cả đoàn tham gia teambuilding, tối đến cùng dự gala dinner. Không khí rất vui vẻ, ai cũng hào hứng, cười nói suốt buổi tối.

Hôm sau, ăn sáng xong, tôi cùng mấy đồng nghiệp đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng. Đang đi thì một cô chủ tiệm cho thuê trang phục mời chúng tôi vào thử đồ và chụp ảnh. Thấy mọi người đều hào hứng nên tôi cũng vào cùng.

Tôi chọn được hai bộ nhưng đang phân vân chưa biết nên mặc bộ nào. Thấy vậy, chủ tiệm mở máy ảnh, cho tôi xem những bức ảnh khách trước đó đã chụp để dễ hình dung. Tôi vừa xem vừa cười nói với đồng nghiệp. Cho đến khi một bức ảnh xuất hiện trên màn hình, tôi bỗng khựng lại.

Trong ảnh là một chàng trai đang đứng rất gần một cô gái. Hai người mặc trang phục giống những bộ đồ đang được cho thuê trong cửa hàng. Cô gái tựa vào vai người đàn ông, còn anh vòng tay qua eo cô. Cả hai nhìn nhau rất tình tứ. Thấy gương mặt người đàn ông ấy quen đến mức khó tin, tôi lập tức bảo chủ tiệm: "Cô cho cháu xem lại ảnh này với ạ".

Bức ảnh được mở lớn hơn, tôi chết lặng. Người trong ảnh chính là Dũng, bạn trai tôi. Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, hy vọng mình đã nhận nhầm. Nhưng không, từ khuôn mặt, dáng người đến chiếc đồng hồ Dũng thường đeo, tất cả đều quá quen thuộc. Tôi hỏi chủ tiệm về thời gian chụp những bức ảnh này, cô nói cặp đôi ấy mới đến đây nghỉ dưỡng và chụp ảnh khoảng 3 tuần trước.

3 tuần trước! Tôi bỗng nhớ ra Dũng từng nói với tôi rằng anh phải đi công tác 3 ngày. Khi ấy, tôi chẳng nghi ngờ gì. Tôi còn dặn anh đi đường cẩn thận, công việc xong thì về sớm. Không ngờ, nơi anh đến lại là khu nghỉ dưỡng này.

Ảnh minh hoạ

Tôi không nói chuyện đó với bất kỳ ai. Suốt phần thời gian còn lại của chuyến đi, tôi gần như mất hẳn tâm trạng. Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh Dũng đứng bên cô gái kia.

Tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi có nên hỏi thẳng anh không? Hay đây chỉ là một sự hiểu lầm nào đó? Cuối cùng, tôi quyết định chưa nói gì vội. Về Hà Nội, tôi âm thầm tìm kiếm trên Facebook của Dũng. Tôi lục lại những lượt tương tác trên các bài đăng của anh và phát hiện một cô gái từng nhiều lần thả tim ảnh Dũng.

Vào trang cá nhân của cô ấy, ảnh đại diện khiến tim tôi đập mạnh. Đó chính là cô gái trong bức ảnh tôi nhìn thấy ở cửa hàng. Cô ấy mặc bộ trang phục giống hệt bộ đồ hôm ấy, chỉ khác là ảnh được chụp một mình.

Tôi vẫn chưa hỏi Dũng. Tôi muốn biết mình đang đối diện với điều gì trước khi đưa ra quyết định. Một buổi tối, tôi nhắn Dũng hẹn đi cà phê. Anh nói bận, hôm khác gặp. Tôi không hỏi thêm, âm thầm đi theo anh. Và rồi điều tôi sợ nhất cũng trở thành sự thật, Dũng gặp cô gái ấy, cả 2 bên nhau rất tình tứ.

Tôi trở về nhà với một cảm giác rất lạ, không khóc như bản thân từng tưởng. Có lẽ vì đến lúc ấy, tôi đã có đủ bằng chứng để không còn phải tự hỏi bản thân rằng có phải mình đang hiểu lầm hay không.

Khi đối diện, Dũng ra sức giải thích. Anh nói mọi chuyện không như tôi nghĩ, xin lỗi rồi liên tục níu kéo. Anh nói vẫn yêu tôi, muốn cưới tôi và xin cơ hội sửa sai. Nhưng tôi không thể tha thứ cho người đã phản bội mình và dứt khoát nói lời chia tay.

8 tháng yêu nhau, những dự định, những điều chúng tôi từng tưởng tượng về tương lai giờ đây đành gác lại.

Có thể hôm nay tôi vẫn buồn. Nhưng tôi tin một mối quan hệ kết thúc vì sự phản bội còn tốt hơn một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng những lời nói dối.

Tâm sự của độc giả!