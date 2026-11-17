Mỹ nhân này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Ngày 16/11 (giờ địa phương), nhóm nhạc nữ Kpop tripleS tiếp tục hành trình lưu diễn world tour ANDLESS với đêm concert tại New York, Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh những màn trình diễn, đêm concert bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên MXH khi thành viên Gong YuBin gặp sự cố ngay trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả.

Clip Gong YuBin ngã quỵ trên sân khấu

Cụ thể, trong lúc biểu diễn cùng các thành viên, Gong YuBin bất ngờ ngã xuống sân khấu. Sự việc diễn ra nhanh chóng khiến những người có mặt không khỏi hoang mang. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên nữ idol sinh năm 2005 gặp sự cố tương tự khi biểu diễn, khiến tình trạng sức khỏe của cô lập tức trở thành chủ đề được cộng đồng fan Kpop đặc biệt quan tâm.

Khoảnh khắc Gong YuBin (đứng giữa) ngã quỵ ngay khi đang biểu diễn

Sự cố này khiến các thành viên tripleS không khỏi lo lắng

Trên MXH Kpop, Gong YuBin nhiều lần nhận được sự quan tâm nhờ loạt khoảnh khắc đẹp đến mức khó tin. Không ít người hâm mộ dành cho cô những lời khen có cánh, thậm chí ví nhan sắc của nữ idol như một "kỳ quan thế giới". Bên cạnh ngoại hình nổi bật, Gong YuBin còn ghi điểm nhờ khả năng trình diễn và vũ đạo, được đánh giá là một trong những thành viên có sức hút sân khấu của tripleS. Chính vì vậy, hình ảnh nữ thần tượng bất ngờ ngã quỵ giữa concert khiến nhiều người càng thêm xót xa.

Nhan sắc của Gong YuBin được người hâm mộ ví von đẹp như kỳ quan thế giới

Sau khi đoạn video lan truyền, Gong YuBin đã nhanh chóng lên tiếng trấn an người hâm mộ. Theo đó, nữ idol giải thích rằng bản thân đã nhảy quá mạnh, dẫn đến việc bị trật khớp đột ngột. Cô nhiều lần khẳng định mình vẫn ổn, nhằm xoa dịu sự lo lắng của khán giả.

Nữ idol cho biết sự cố xảy ra do nhảy quá mạnh đến bị trật khớp và trấn an người hâm mộ

Trước đó, ngày 26/6/2026, Gong YuBin cũng ngất xỉu ngay trên sân khấu trong lúc tham gia biểu diễn cùng tripleS tại sự kiện MyK FESTA 2026, được tổ chức ở KINTEX, Goyang, Hàn Quốc. Khi tiết mục gần kết thúc, nữ idol đột ngột ngã gục xuống sân khấu. Đội ngũ ekip sau đó phải bế Gong YuBin rời khỏi khu vực biểu diễn để được hỗ trợ y tế.

Khoảnh khắc Gong YuBin từng ngất xỉu trên sân khấu cách đây không lâu

Gong Yubin từng ngất xỉu trong một sự kiện vào tháng 6/2026

Hình ảnh nữ idol bất tỉnh giữa sân khấu thời điểm này khiến các fan vô cùng lo lắng. Sau sự việc, công ty quản lý MODHAUS xác nhận Gong YuBin đã được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị. Đến ngày 30/6, công ty tiếp tục thông báo nữ thần tượng phải tạm dừng toàn bộ hoạt động vì tình trạng sức khỏe suy giảm, cần được nghỉ ngơi và hồi phục.

Phải đến tháng 9/2026, Gong YuBin mới dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật cùng tripleS. Chính vì vậy, việc cô tiếp tục ngã xuống sân khấu trong concert tại New York chỉ khoảng hai tháng sau khi tái xuất đã làm dấy lên làn sóng lo ngại về sức khỏe của nữ thần tượng.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự xót xa khi chứng kiến Gong YuBin liên tiếp gặp sự cố trong vòng chưa đầy 5 tháng. Một bộ phận khán giả cũng đặt câu hỏi về cường độ làm việc của các thần tượng Kpop, đặc biệt khi lịch trình biểu diễn, luyện tập và di chuyển trong các chuyến lưu diễn quốc tế thường đòi hỏi thể lực lớn. Công ty MODHAUS vì thế cũng trở thành tâm điểm chỉ trích từ một bộ phận người hâm mộ, với yêu cầu đặt sức khỏe nghệ sĩ lên hàng đầu.

Tình trạng sức khỏe đáng báo động của Gong YuBin khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng

Gong YuBin sinh năm 2005, là thành viên thứ 8 được công bố trong đội hình tripleS. Cô bắt đầu hành trình hoạt động âm nhạc từ năm 2022 với nhóm nhỏ Acid Angel from Asia và ra mắt với ca khúc Generation. Sau đó, nữ idol tiếp tục góp mặt trong nhiều đội hình khác nhau của tripleS, bao gồm LOVElution và Visionary Vision. Với lợi thế ngoại hình cùng khả năng vũ đạo, Gong YuBin dần xây dựng được lượng người hâm mộ riêng, trở thành một trong những gương mặt được chú ý của nhóm.

Gong YuBin là một trong những gương mặt được chú ý trong nhóm tripleS

tripleS là nhóm nhạc nữ trực thuộc MODHAUS, gây chú ý với đội hình lên đến 24 thành viên cùng mô hình hoạt động độc đáo, cho phép người hâm mộ tham gia lựa chọn các nhóm nhỏ. Ra mắt chính thức với đội hình 10 thành viên vào năm 2023, tripleS khẳng định tên tuổi qua những ca khúc như Rising, Girls Never Die và nhiều dự án âm nhạc khác.

Nhóm cũng giành giải Tân binh nữ xuất sắc nhất tại MAMA Awards 2023 trước khi hoàn thiện đội hình 24 thành viên vào năm 2024 và tiếp tục mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Năm 2026, tripleS ghi nhận thêm những thành tích đáng chú ý với dự án Love & Pop pt.1, đạt hơn 560.000 bản bán ra trong tuần đầu tiên, đánh dấu cột mốc doanh số mới trong sự nghiệp.

Mini album Love & Pop pt.1 của tripleS ra mắt tháng 6 vừa qua đạt hơn 560.000 bản bán ra trong tuần đầu tiên

Ảnh & Clip: Tổng hợp