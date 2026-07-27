Cú bắt tay chấn động: Ford "trao quyền" tay lái cho Apple, định hình lại tương lai xe điện với giá chỉ từ 30.000 USD

Chưa từng có tiền lệ, Ford quyết định "trao chìa khóa" phần mềm vào tay Apple, chính thức kích hoạt cuộc cách mạng xe tự lái giá rẻ gây chấn động toàn ngành công nghiệp ô tô.

Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, phần mềm từ Apple sẽ trực tiếp can thiệp vào cách thức vận hành của dòng xe điện thế hệ mới nhà Ford. Đây được xem là "phát súng" đầu tiên mở đường cho làn sóng hợp tác sâu rộng giữa các nhà sản xuất ô tô truyền thống và "gã khổng lồ" công nghệ.

Hôm thứ Năm, Ford Motor chính thức xác nhận hệ thống hỗ trợ lái xe trên các dòng xe điện mới của hãng sẽ tích hợp phần mềm Apple Maps. Điều này đưa Apple vào vị thế trung tâm hơn bao giờ hết trong quy trình vận hành của một chiếc ô tô.

Trước đây, Apple CarPlay chỉ dừng lại ở vai trò "cầu nối", cho phép người dùng kết nối điện thoại để sử dụng các ứng dụng như Apple Maps hay Siri trên màn hình giải trí.

Tuy nhiên, thỏa thuận lần này tiến xa hơn rất nhiều: phần mềm của Apple sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hướng khi xe đang vận hành ở chế độ tự lái.

Điểm đột phá tiếp theo là việc kỹ sư của hai ông lớn này đang trực tiếp bắt tay cải thiện khả năng tự lái cho những chiếc xe sắp trình làng vào năm tới.

Thay vì làm việc tách biệt như trước, phần mềm Apple giờ đây sẽ được cài đặt trực tiếp vào xe, đồng nghĩa với việc chủ sở hữu không cần phải có iPhone vẫn có thể sử dụng các tính năng này.

Dù Ford vẫn là bên chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống tự lái, bao gồm việc điều khiển vô lăng, phanh và xử lý tình huống giao thông, nhưng hệ thống này sẽ dựa vào dữ liệu từ Apple để nhận diện chính xác các nút giao, làn đường nhập/tách cao tốc và các tính năng đường bộ khác.

"Apple Maps sẽ được tích hợp sẵn vào xe, vì vậy khách hàng sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào," Jim Farley, Giám đốc điều hành (CEO) của Ford, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Ông nhấn mạnh: "Đây là một trong những thông báo quan trọng nhất đối với tương lai của Ford."

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát công nghệ

Nhiều hãng xe từ trước đến nay vẫn rất dè chừng khi hợp tác với các tập đoàn công nghệ như Apple hay Google, bởi nỗi lo đánh mất doanh thu và mối quan hệ với khách hàng vào tay những đối thủ có nguồn lực tài chính vượt trội.

Để so sánh, giá trị vốn hóa thị trường của Apple lên tới 4,8 nghìn tỷ USD, trong khi Ford chỉ ở mức 58 tỷ USD.

Thậm chí, những "tay chơi" mới như Tesla hay Rivian ngay từ đầu đã khước từ CarPlay và Android Auto, thay vào đó là tự phát triển hệ sinh thái phần mềm riêng.

Các hãng xe truyền thống khác như General Motors (GM) cũng đang rục rịch đi theo hướng này, dự kiến thay thế hoàn toàn CarPlay bằng phần mềm do GM tự phát triển.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc tự xây dựng phần mềm không hề dễ dàng. Trong khi đó, các hãng xe Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ tại thị trường châu Âu và châu Á nhờ phần mềm trên xe vận hành mượt mà và thông minh hơn.

Điển hình như Xiaomi, dù xuất thân từ lĩnh vực smartphone nhưng đã nhanh chóng tạo tiếng vang lớn trong ngành xe hơi.

Chiến lược "kiềng ba chân" của Ford

Ford đang ưu tiên các mối quan hệ đối tác để tối ưu chi phí và tăng tốc phát triển sản phẩm. Cùng ngày thứ Năm, Ford thông báo sẽ thành lập liên doanh với Geely Auto (Trung Quốc) để sản xuất xe tại nhà máy ở Valencia, Tây Ban Nha.

Hai bên sẽ cùng phát triển một mẫu xe hybrid vào năm 2028, đồng thời sản xuất phiên bản mới của dòng SUV "huyền thoại" Bronco và hai mẫu xe điện mới từ Geely.

Tại thị trường châu Âu, nơi Ford đang chịu áp lực doanh số do chưa có sản phẩm thực sự "hợp gu" khách hàng, bước đi này được kỳ vọng sẽ vực dậy thị phần vốn đang giảm từ 3,1% xuống còn 2,5% (theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu).

Eddy Cue, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Dịch vụ và Y tế của Apple, khẳng định Ford là nhà sản xuất ô tô lớn đầu tiên đồng ý sử dụng hệ thống phần mềm ô tô mới này, và Apple hoàn toàn sẵn sàng cung cấp giải pháp tương tự cho các hãng xe khác.

Ông Farley cho biết, việc hợp tác với Apple giúp Ford giảm chi phí nghiên cứu nhưng vẫn mang đến những tính năng cao cấp cho dòng xe bán tải điện sắp ra mắt vào năm sau.

Dòng xe này được phát triển bởi đội ngũ do Alan Clarke, cựu lãnh đạo của Tesla, dẫn dắt, với mức giá dự kiến khoảng 30.000 USD, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của xe điện hiện nay.

Hệ thống lái tự động "Blue Cruise" của Ford cũng đang được nâng cấp để cho phép người lái rảnh tay trên một số cung đường cao tốc thông qua sự hỗ trợ từ công nghệ Apple. "Chúng tôi thực sự muốn mang đến trải nghiệm lái rảnh tay tự động ở mức giá này," ông Farley kỳ vọng.

Bên cạnh đó, Ford đã bắt đầu cập nhật phần mềm cho mẫu Mustang Mach-E để tự động điều chỉnh nhiệt độ pin khi Apple Maps dẫn đường đến trạm sạc, giúp rút ngắn thời gian nạp điện, tính năng trước đây chỉ có khi dùng hệ thống định vị của chính Ford.

"Đây mới chỉ là sự khởi đầu," ông Cue khẳng định. "Chúng tôi còn rất nhiều kế hoạch cho Apple Maps trong những năm tới và rất hào hứng khi được đồng hành cùng các kỹ sư Ford để làm cho trải nghiệm lái xe ngày càng tốt hơn."

Có lẽ, sau nhiều năm âm thầm nghiên cứu xe tự lái nhưng cuối cùng phải khép lại dự án, Apple đã tìm ra con đường hiệu quả hơn: trở thành "bộ não" thông minh bên trong những chiếc xe từ những đối tác giàu kinh nghiệm.

Nguồn: The New York Times