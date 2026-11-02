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Cụ bà 78 tuổi sống sót sau hơn 5 ngày đi lạc ở Tuyên Quang

Phú Nguyễn
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Sau hơn 5 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân xã Hùng Lợi (Tuyên Quang) đã tìm thấy cụ bà 78 tuổi đi lạc trong tình trạng đau chân, không thể đi lại.

Ngày 2/11, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Tứ - Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy cụ bà Hoàng Thị Chợ (78 tuổi, trú thôn Làng Phan, xã Hùng Lợi) sau hơn 5 ngày đi lạc.

Thời điểm được tìm thấy, cụ Chợ đau chân không thể đi lại. Ảnh xã Hùng Lợi cung cấp

Theo ông Tứ, cụ Chợ được xác định đi lạc từ ngày 28/10. Thời điểm được tìm thấy, cụ vẫn tỉnh táo nhưng bị đau chân, không thể đi lại. Theo thông tin từ địa phương, cụ đã hơn 5 ngày không ăn uống.

Ngay sau khi nhận được tin, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hùng Lợi cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, chỉ đạo sơ cứu, chăm sóc sức khỏe và đưa cụ về Trạm Y tế xã để tiếp tục theo dõi, điều trị vết thương.

Lực lượng chức năng cùng người dân phải chế cáng võng đưa cụ Chợ về nhà. Ảnh xã Hùng Lợi cung cấp

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin cụ Chợ mất tích, chính quyền xã Hùng Lợi đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ phối hợp cùng người dân thôn Làng Phan tổ chức tìm kiếm trên diện rộng.

Các tổ tìm kiếm liên tục rà soát những khu vực nghi cụ bà có thể đi qua. Quá trình tìm kiếm kéo dài nhiều ngày, gặp không ít khó khăn do địa hình phức tạp. Sau hơn 5 ngày nỗ lực, đến sáng 2/11, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy cụ Chợ, đưa cụ về chăm sóc y tế.

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