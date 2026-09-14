Hóa đơn của phòng khám còn bao gồm các hạng mục dịch vụ như "ghế hạnh phúc" và "phi thuyền không gian" - những thuật ngữ mà chính bà cũng không thể giải thích được là gì.

Một cụ bà 75 tuổi tại Thượng Hải, Trung Quốc đã chi tới 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 11,6 tỷ VND) vào các dịch vụ làm đẹp tại một salon, rút sạch hoàn toàn khoản tiền tiết kiệm dưỡng già trước khi con gái bà phát hiện ra sự việc.

Con gái của cụ bà gần đây đã phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ một chương trình truyền hình Thượng Hải sau khi phát hiện ra mẹ mình đã cạn sạch tiền tiết kiệm cho các dịch vụ thẩm mỹ.

Cụ bà có tên Yu đã tiêu tốn toàn bộ tiền tiết kiệm của mình tại một chi nhánh của Công ty TNHH Cắt tóc & Làm đẹp Yongqi, cũng như một cơ sở thẩm mỹ y khoa liên kết với Yongqi kể từ năm 2016.

Bà Yu chia sẻ rằng các liệu trình thẩm mỹ bà đã mua bao gồm căng da, căng chỉ và massage đả thông kinh lạc.

Hóa đơn chi tiết do con gái bà Yu thu thập từ hai cơ sở này cho thấy bà Yu còn thực hiện các thủ thuật xăm lông mày và xăm môi tại salon.

Điều đáng ngạc nhiên là mức giá của các dịch vụ này cao gấp 10 đến 20 lần so với giá thị trường. Ví dụ, một buổi xăm môi kết hợp nhiều thủ thuật được niêm yết giá tới 39.800 nhân dân tệ (khoảng 154 triệu VND).

Dù mất sạch tiền tiết kiệm, nạn nhân vẫn không khởi kiện. Salon làm đẹp hiện vẫn tiếp tục hoạt động mà không có dấu hiệu bị điều tra hay đình chỉ. Ảnh: knews

Hóa đơn cũng thể hiện bà Yu đã lặp đi lặp lại cùng một dịch vụ nhiều lần - điều vốn hoàn toàn không cần thiết đối với các thủ thuật như phun xăm.

Bà Yu cho biết bà không mấy bận tâm đến chi phí vì tự cho rằng mình giàu có. Số tiền tiết kiệm này thực chất đến từ khoản tiền bán nhà của bà. Đến thời điểm con gái phát hiện ra sự việc, bà Yu đã không còn đủ khả năng trả tiền thuê nhà và phải bán đi trang sức của mình.

Nhân viên tại cửa hàng Yongqi đã giới thiệu bà đến một phòng khám thẩm mỹ y khoa có tên Rouyi - nơi đã thu của bà 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,16 tỷ VND) cho một liệu trình "chăm sóc vùng kín".

Mặc dù bà Yu đã thanh toán, bà lại chưa từng thực hiện thủ thuật này; phòng khám sau đó đã thay thế bằng các dịch vụ chăm sóc da khác.

Hóa đơn của phòng khám Rouyi còn bao gồm các hạng mục như "ghế hạnh phúc" và "phi thuyền không gian" - những thuật ngữ mà chính bà Yu cũng không thể giải thích được là gì.

Tờ SCMP đã cố gắng liên hệ với Rouyi để xác minh, nhưng các số điện thoại ghi trên hóa đơn của phòng khám đều không liên lạc được.

Con gái bà Yu phát hiện ra rằng phòng khám đã xuất hóa đơn cho bà Yu thông qua tài khoản của salon Yongqi.

Một nhân viên của Yongqi quả quyết rằng chính bà Yu là người yêu cầu thực hiện các dịch vụ liên tục do bà bị "hội chứng lo âu về ngoại hình". Họ cũng khẳng định rằng tất cả mức giá đều được niêm yết công khai và việc bà Yu thanh toán đồng nghĩa với việc bà đã chấp nhận mức giá đó.

Phía cửa hàng sau đó đã hoàn trả một phần số tiền trả trước của bà Yu như một biện pháp thỏa hiệp.

SCMP cũng đã liên hệ với ban quản lý cửa hàng để làm rõ thêm, nhưng đại diện salon tuyên bố vụ việc đã được giải quyết xong và từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Bà Yu đã không nộp đơn kiện. Cửa hàng Yongqi hiện vẫn hoạt động bình thường mà không chịu sự điều tra hay đình chỉ nào từ cơ quan chức năng.

Dù salon lấy lý do "giá cả niêm yết rõ ràng" để biện hộ, Quy định về Niêm yết giá minh bạch và Cấm gian lận giá của Trung Quốc cũng bắt buộc các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ nguyên tắc minh bạch, công bằng và trung thực.

"Người cao tuổi có toàn quyền đuổi theo cái đẹp, nhưng nguyện vọng của họ không nên bị các cơ sở kinh doanh bất lương trục lợi," một nhà quan sát nhận định.

Một người khác nói thêm: "Các tiệm làm đẹp phụ thuộc rất nhiều vào việc chèo kéo khách hàng chi thêm tiền để tồn tại. Điều quan trọng là mọi người phải luôn cảnh giác trước các chiêu trò của họ."

Nguồn: SCMP