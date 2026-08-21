Cụ bà 73 tuổi trở thành một trong những hành khách đầu tiên chuẩn bị bay vào vũ trụ: Giá vé bằng tài sản tích cóp cả đời

Huang Xiaochi, nữ doanh nhân 73 tuổi người Trung Quốc, vừa được xác nhận là hành khách thứ 22 của CYZ1, tàu vũ trụ do công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ thương mại InterstellOr phát triển trong nước.

Đầu tháng 8/2026, bà Huang chính thức được chỉ định là hành khách mang số hiệu 022 trên CYZ1. Theo kế hoạch, bà sẽ thực hiện chuyến bay cận quỹ đạo vào năm 2028, đưa tàu vượt qua đường Kármán. (Đường Kármán là ranh giới quốc tế được công nhận, phân chia giữa bầu khí quyển của Trái Đất và không gian vũ trụ).

Chuyến bay sẽ cho phép bà Huang ngắm Trái Đất từ độ cao đặc biệt. Khi được hỏi vì sao vẫn muốn bay vào không gian ở tuổi 73, bà chỉ trả lời đơn giản: “Tôi chỉ muốn lên đó nhìn một lần, giống như đi thêm một chuyến du lịch.”

Bà Huang Xiaochi, nữ doanh nhân 73 tuổi người Trung Quốc - Ảnh: SCMP

Những hành khách khác đã được công bố cho chuyến bay đầu tiên của CYZ1 gồm Li Licheng, 85 tuổi, viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc; Qiu Heng, Giám đốc marketing của công ty khởi nghiệp robot AgiBot; và nam diễn viên Huang Jingyu (Hoàng Cảnh Du).

Theo truyền thông Trung Quốc, vé bán trước cho chuyến bay trên CYZ1 có giá khoảng 3 triệu nhân dân tệ (11,65 tỷ đồng) mỗi người.

Trước khi chuẩn bị bước vào hành trình đặc biệt này, bà Huang Xiaochi đã trải qua một chặng đường sự nghiệp đáng chú ý.

Sinh năm 1953 tại Thuận Đức, Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, bà Huang gia nhập Kelon, một nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn của Trung Quốc, ngay sau khi công ty được thành lập tại quê hương bà vào năm 1984.

Tên lửa Trường Chinh 2F của Trung Quốc, mang theo ba phi hành gia cho sứ mệnh không gian có người lái Thần Châu 20, đang trên đường đến trạm vũ trụ, được phóng từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Cửu Quan ở tây bắc Trung Quốc vào ngày 24/4/2025 - Ảnh: Andy Wong

Mặc dù chỉ có trình độ học vấn tương đương bậc trung học, bà Huang tự học nhiều lĩnh vực như vẽ kỹ thuật, vật lý, hóa học, hình học và tiếng Anh. Nỗ lực đó giúp bà từng bước thăng tiến, từ một nhân viên kiểm tra chất lượng lên vị trí Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật của Kelon.

Bà Huang sau đó dẫn dắt đội ngũ nghiên cứu và phát triển chế tạo chiếc tủ lạnh đầu tiên của Kelon. Nhóm của bà cũng phát triển tủ lạnh tiết kiệm năng lượng không sử dụng freon đầu tiên của Trung Quốc. Thành tựu này giúp bà Huang hai lần được trao Giải thưởng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Nhà nước.

Năm 2000, bà được vinh danh là Công nhân kiểu mẫu cấp quốc gia.

Năm 2002, bà Huang rời Kelon và thành lập Công ty TNHH Công nghệ Ritu Quảng Đông, chuyên phát triển và sản xuất bản đồ số dẫn đường của Trung Quốc.

Giá vé chuyến bay trên CYZ1 có giá khoảng 3 triệu nhân dân tệ mỗi người - Ảnh: Baidu

Sản phẩm chủ lực của công ty là Daodaotong, một trong những hệ thống bản đồ định vị GPS thương mại đầu tiên tại Trung Quốc, đặt nền móng cho Baidu Maps - dịch vụ bản đồ và dẫn đường số hàng đầu nước này.

Huang được xem là một trong những đại diện cho tinh thần thực tế, năng động của ngành sản xuất tại Thuận Đức.

Bà đăng ký tham gia chuyến bay vũ trụ chỉ một ngày trước khi tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 23 được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ngày 24/5.

Những giải thưởng bà đã đạt được trong suốt sự nghiệp của mình - Ảnh: Baidu

Trên tàu Thần Châu 23 khi đó có Lai Ka-ying, nữ phi hành gia đầu tiên của Hong Kong, đồng thời cũng là người gốc Thuận Đức.

Bà Huang có mặt tại Tửu Tuyền để chứng kiến vụ phóng. “Trái Đất là cái nôi của nhân loại, nhưng chúng ta không thể mãi ở trong cái nôi ấy”, bà nói.