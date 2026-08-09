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Cụ bà 111 tuổi vẫn ra đồng, tiết lộ những thói quen duy trì suốt nhiều thập kỷ

Hoàng Hà/VTC News
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Nhờ thường xuyên vận động, ăn ngủ khoa học và giữ tâm hướng thiện, cụ bà tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc sống vui, khỏe ở tuổi 111.

Cụ bà Vương Cải Anh (111 tuổi) sống tại huyện Như Cao, tỉnh Giang Tô, nơi được mệnh danh là một trong những vùng đất trường thọ nhất Trung Quốc . Tính đến tháng 2/2026, địa phương này có tới 672 cụ già sống thọ trên 100 tuổi.

Các nghiên cứu từ Viện Khoa học Thổ nhưỡng Nam Kinh (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) cho thấy tuổi thọ vượt trội của người dân Như Cao có liên quan chặt chẽ đến nguồn đất giàu khoáng chất nơi đây. Đất đai phì nhiêu giúp cây trồng tích tụ lượng lớn các nguyên tố vi lượng rất có lợi cho sức khỏe con người.

Bà Vương hiện sống chung dưới mái nhà gồm 5 thế hệ. Người cháu nội của bà năm nay đã 60 tuổi. Chồng bà đã qua đời.

Cụ bà Vương Cải Anh chụp ảnh cùng con, cháu và chắt.

Dù bước sang tuổi 111, bà vẫn hăng hái ra đồng thu hoạch lạc và dưa hấu. Dù sức khỏe có phần chậm lại theo thời gian, bà vẫn rất minh mẫn, nhanh nhẹn và luôn khẳng định mình chưa hề già vì vẫn có thể vận động dễ dàng.

Hằng ngày, bà duy trì làm các việc nhà nhẹ nhàng như lau bàn, gấp quần áo. Mỗi khi con cháu khuyên nghỉ ngơi, bà lại giải thích rằng làm việc nhà giúp tay chân linh hoạt, khí huyết lưu thông, đồng thời nhấn mạnh việc liên tục vận động chính là chìa khóa chống lão hóa một cách khỏe mạnh.

Về chế độ ăn uống, bà Vương duy trì thói quen ăn uống giản dị nhưng cân bằng. Gia đình thường xuyên thay đổi thực đơn và luân phiên các món ăn chính như bánh sủi cảo hay bánh thầu dầu.

Món ăn yêu thích của bà là cá vì thịt mềm, dễ tiêu hóa. Bà quan niệm tầm quan trọng nằm ở sự đa dạng thực phẩm hơn là ăn uống xa hoa, đồng thời luôn ý thức không bao giờ ăn quá no.

Cụ bà từng thích ăn cơm chan rượu trắng, đặc sản địa phương. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trước, gia đình đã khuyên bà dừng thói quen này vì lo ngại rượu có thể gây say và dẫn đến nguy cơ té ngã.

Bên cạnh đó, bà Vương cũng tin rằng sự tử tế là yếu tố giúp mình sống thọ. Bà tự đặt ra nguyên tắc làm một việc tốt nhỏ mỗi ngày, chẳng hạn như dành lời khen cho con cháu hoặc gửi lời hỏi thăm ngắn tới một người bạn già.

Vốn nổi tiếng là người điềm tĩnh, bà Vương chọn cách đi ngủ để xua tan những chuyện bực bội thay vì giữ chúng trong lòng. Bà chia sẻ : “Tôi không bao giờ mang phiền não lên giường ngủ. Sau một giấc ngủ ngon, tôi thường nhận ra sự việc đó vốn dĩ chẳng đáng để mình phải giận dữ” .

Lịch trình sinh hoạt của bà cũng rất khoa học và nề nếp. Bà thường ngủ từ 19h đến 7h hôm sau, kết hợp thêm 1 - 2 giấc ngủ trưa ngắn trong ngày.

Đọc câu chuyện của bà, một cư dân mạng Trung Quốc bình luận: “ Cụ bà thật là người có phúc. Tôi chỉ mong cha mẹ mình sau này cũng có thể sống thọ được như cụ”.

Một người khác nhận xét: “Người dân ở thành phố này chắc hẳn sở hữu gen trường thọ rất mạnh, bên cạnh môi trường sống tốt và thói quen lành mạnh. Tuổi thọ của cụ Vương vừa là phước báu, vừa là kết quả tự nhiên từ chính lối sống của cụ”.

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