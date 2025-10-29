HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
CSGT Hà Nội xử phạt cô gái vừa đi xe máy vừa dùng điện thoại

Duy Anh |

Với hành vi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại và không có gương chiếu hậu bên trái, nữ tài xế bị xử phạt 1,4 triệu đồng.

Ngày 29/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã lập biên bản xử phạt với chị T.T.H. (31 tuổi, trú tại phường Xuân Đỉnh) do có hành vi vừa điều khiển phương tiện vừa dùng tay cầm và sử dụng điện thoại, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

Với các lỗi vi phạm này chị H. sẽ bị phạt 1,4 triệu đồng.

CSGT Hà Nội xử phạt cô gái vừa đi xe máy vừa dùng điện thoại- Ảnh 1.

CSGT TP. Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị H. (Ảnh: Cục CSGT).

Trước đó, vào lúc 9h ngày 8/10, tại hầm chui Kim Liên (hướng từ Đại Cồ Việt đi Xã Đàn), chị H. điều khiển xe máy biển số 29E2-761.xx có nhiều vi phạm khi di chuyển trên đường. Hành vi vi phạm của nữ tài xế đã bị người dân quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Qua đây, lực lượng Cảnh sát giao thông mong muốn tiếp tục nhận được những hình ảnh, clip của quần chúng nhân dân phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông để xử lý. Từ đó tạo thói quen ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của mọi người.

