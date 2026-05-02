CSGT đồng loạt ra quân, duy trì chốt kiểm soát cả ngày lẫn đêm xử lý 1 lỗi vi phạm giao thông

Duy Anh |

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên toàn địa bàn, duy trì các chốt kiểm soát cả ngày lẫn đêm.

Cục CSGT cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhu cầu liên hoan, sử dụng rượu bia tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước tình hình đó, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt triển khai các tổ công tác xuyên ngày đêm, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn thành phố.

Theo đó, trưa 30/4, Đội CSGT đường bộ số 3 tổ chức kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến Tây Sơn. Tối cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra tại tuyến Trần Nhật Duật. Nhiều trường hợp điều khiển xe máy vi phạm đã bị phát hiện, xử lý.

Tại khu vực cửa ngõ phía Tây, Đội CSGT đường bộ số 6 phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 2 tài xế ô tô vi phạm mức cao:

Tài xế điều khiển xe BMW vi phạm mức 0,355 mg/L khí thở.

Tài xế điều khiển xe Camry vi phạm mức 0,338 mg/L khí thở.

Tất cả trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Hình ảnh CSGT đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện nhiều tài xế ôtô, xe máy vi phạm:

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong suốt kỳ nghỉ lễ sẽ duy trì các chốt kiểm tra cả ngày lẫn đêm, phối hợp công an cấp xã tập trung kiểm soát tại các khu vực đông người, tuyến trọng điểm và khung giờ dễ phát sinh vi phạm.

Đã uống rượu bia – tuyệt đối không lái xe. Đừng để cuộc vui phải trả giá bằng tai nạn, thương tích hoặc những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Thạch Chanh Tra


Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

