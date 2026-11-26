Việc cung cấp điện tại Crimea sẽ bị hạn chế trong 10 ngày và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/11.

Thành phố Sevastopol, Crimea.

Báo Gazeta.Ru dẫn tuyên bố của ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền tại Crimea cho biết, biện pháp hạn chế cấp điện liên quan đến công tác ứng phó khẩn cấp.

"Việc cắt điện dự kiến ​​sẽ giảm 30% từ 8h đến 21h. Thời gian mất điện cao điểm là từ 12h đến 15h. Xin lưu ý, sẽ không có bất kỳ hạn chế nào từ 21h đến 8h hôm sau", ông Sergei Aksyonov cho biết.

Vị quan chức này cho biết thêm: "Không có lịch trình cụ thể; việc phân bổ sẽ được thực hiện đồng đều giữa các đô thị. Các cơ sở hạ tầng xã hội, cũng như hệ thống sưởi ấm và cấp nước, sẽ hoạt động như bình thường".

Ông Aksyonov đã yêu cầu người dân Crimea hiểu cho biện pháp cưỡng chế này, vốn xuất phát từ những lý do khách quan và kêu gọi cư dân của bán đảo chỉ tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thức.

Bộ trưởng Giáo dục, Khoa học và Thanh niên Crimea - bà Valentina Lavrik tuyên bố tất cả các trường học và nhà trẻ trong nước đều được trang bị máy phát điện và lượng nhiên liệu dự trữ cần thiết. Vì vậy, việc mất điện sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục.

Tuy nhiên, bà làm rõ rằng chế độ hoạt động này không nhất thiết sẽ kéo dài suốt 10 ngày. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào tình hình cụ thể ở từng quận hoặc thành phố.

"Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ chuyển sang hình thức lưu trú ngắn hạn theo nhóm tại các trường mẫu giáo và tại các trường học, điều này sẽ bao gồm việc rút ngắn thời lượng các tiết học.

Nếu chúng tôi không thể chuẩn bị bữa ăn, mặc dù chúng tôi tin rằng mình sẽ làm được, chúng tôi vẫn có khả năng cung cấp khẩu phần ăn khô cho trẻ em", Bộ trưởng Lavrik nhấn mạnh.

Theo Thị trưởng Simferopol, Mikhail Afanasyev, bất chấp các hạn chế, các phòng nồi hơi của thành phố sẽ hoạt động bình thường, nhưng nước nóng sẽ không được cung cấp trong thời gian mất điện.

Về giao thông công cộng, chính quyền dự định thay thế các tuyến xe buýt điện bằng xe buýt và tăng cường các tuyến xe buýt hiện có.

Tình huống khó khăn

Tình trạng mất điện đã xảy ra ở Crimea từ cuối tháng 10. Theo Aksyonov, nguyên nhân là do sự cố trên các đường dây điện chính bên ngoài bán đảo và tại các cơ sở năng lượng trong chính, gây ra bởi các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine.

Do đó, vào đầu tháng 11, các trường mẫu giáo ở Simferopol đã phải chuyển sang lịch học rút ngắn do mất điện. Hơn nữa, các trường học trên toàn bán đảo đã quyết định kéo dài kỳ nghỉ Thu do tình hình khó khăn.

"Các chủ đề chính trong những câu hỏi của người dân Crimea mà tôi nhận và đọc hàng ngày vẫn là tình hình cung cấp năng lượng và giai đoạn Thu Đông.

Tình hình rất khó khăn, ai cũng hiểu điều đó. Thật không may, do các lý do kỹ thuật, quân sự và chủ quan, không thể giải quyết mọi việc cùng một lúc", người đứng đầu khu vực nhận định.

Kênh Telegram "Ostorozhno, Novosti" dẫn lời người dân Sevastopol, cho biết tình trạng mất điện trong thành phố thay đổi từng ngày. Có ngày mất điện đến 9 tiếng, có ngày lên đến 20 tiếng.

Cùng với điện, hệ thống sưởi trong nhà cũng ngừng hoạt động. Tình trạng thiếu nước cũng xảy ra định kỳ. Do các hạn chế này, xe buýt điện đã ngừng hoạt động, và một số đèn giao thông cũng bị hỏng.

"Mùa Hè mọi thứ dễ dàng hơn. Có những đợt cắt điện theo lịch trình, thời gian ban ngày dài hơn và trời ấm áp. Giờ thì trời đang lạnh dần và người dân buộc phải ở trong những căn hộ của mình để tránh rét", một người dân Sevastopol cho biết.