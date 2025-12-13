Cột mốc quan trọng khi tên lửa đạn đạo Sapsan bắt đầu được sản xuất hàng loạt

Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Militarnyi, trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine.

Hệ thống này có khả năng phóng tên lửa đạn đạo với tầm bắn lên tới 500 km và đầu đạn nặng 500 kg. Theo thông báo, hợp đồng phát triển đầu tiên của chính phủ được ký kết vào tháng 8 năm 2022.

Các cuộc thử nghiệm chiến đấu thành công đã được tiến hành ở tầm bắn khoảng 300 km vào tháng 5 năm 2025. Tất cả mọi rào cản kỹ thuật và thủ tục hành chính đối với sản xuất hàng loạt hiện đã được khắc phục.

Giới chuyên gia quân sự Nga lo ngại rằng đến đầu năm 2026, Lực lượng vũ trang Ukraine có thể nhận được khoảng 20 tổ hợp tên lửa loại này.

Tên lửa đạn đạo Sapsan của Ukraine là một vũ khí cực kỳ lợi hại.

Việc phát triển tên lửa Sapsan bắt đầu từ năm 2006 với sự hỗ trợ của Tổng thống Viktor Yushchenko, khi Cục Thiết kế Yuzhnoye nhận được lệnh chế tạo một hệ thống tên lửa đa chức năng có khả năng sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm.

Dự án ban đầu được hình thành như một phiên bản tương tự Iskander của Nga, dự kiến có tầm bắn lên tới 500 km và đầu đạn nặng khoảng 480 kg. Tuy nhiên vào năm 2013, nguồn tài trợ đã bị đình chỉ do sử dụng tiền không hiệu quả và công việc chỉ được tiếp tục sau năm 2022.

Trong các bài kiểm tra, Sapsan đã đạt tốc độ Mach 5,2 (khoảng 6.370 km/h), nhanh hơn ATACMS của Mỹ (Mach 3) và tương đương với Iskander-M của Nga (Mach 6). Ông Badrak lưu ý, Bộ Quốc phòng Ukraine đã xác nhận rằng không có trở ngại nào đối với việc đưa vào sản xuất hàng loạt.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng chương trình tên lửa là một trong những ưu tiên của chiến lược quốc phòng Ukraine. Tại một cuộc họp gần đây của Bộ Tư lệnh Tối cao, các vấn đề về biên chế lữ đoàn, cung cấp đơn vị và phát triển tiềm năng tên lửa đã được thảo luận.

Sapsan được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến lược, chẳng hạn như sở chỉ huy, kho đạn dược và sân bay có thể tăng cường đáng kể khả năng của Lực lượng vũ trang Ukraine, đặc biệt khi có thông tin cho biết phiên bản sản xuất hàng loạt nhiều khả năng sẽ đạt tới cự ly 750 km, đủ để tấn công các mục tiêu tại Moskva.