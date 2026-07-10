"Công viên" trong nhà, rạp chiếu phim 770 triệu: Cảm giác sống trong biệt thự 1000m2 là thế này sao?

Căn nhà siêu rộng, bên ngoài trồng nhiều hoa, cây cảnh, có hồ cá koi. Cảm giác sống trong căn biệt thự 1000 tỷ là thế này ư?

Không phải hồ bơi vô cực hay gara siêu xe, điều khiến nhiều người trầm trồ khi ghé thăm căn biệt thự của blogger Trung Quốc boyo (34 tuổi, ở Hồ Nam, Trung Quốc) lại là cách gia đình cô biến 1.000m2 thành một "thế giới thu nhỏ".

Ở đó có sân vườn rộng như công viên, hồ cá koi, phòng gym, phòng bi-a, rạp chiếu phim riêng và đủ không gian để hai đứa trẻ chạy nhảy cả ngày mà gần như không cần bước chân ra khỏi cổng.

Người phụ nữ trong biệt thự 1000m2 với chồng và 2 con.

Trên tài khoản Xiaohongshu, bà mẹ hai con thường xuyên chia sẻ cuộc sống trong ngôi nhà của mình. Thay vì khoe những món đồ xa xỉ, cô kể về những buổi sáng đẩy xe cho con dạo quanh sân, những tối cả gia đình xem phim trong rạp riêng hay những chiều ngồi bên hồ cá ngắm ánh đèn lên. Chính cách tận hưởng ngôi nhà mới là điều khiến nhiều người thích thú.

Biệt thự 1.000m2 được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ, có cả rạp chiếu phim 40m2

Theo chia sẻ của boyo, gia đình cô từng đứng trước lựa chọn giữa một căn hộ cao cấp diện tích lớn và biệt thự độc lập. Cuối cùng, họ quyết định chọn căn biệt thự rộng khoảng 1.000m2 với mong muốn dành cho các con một tuổi thơ tự do hơn.

Khung cảnh bên ngoài biệt thự, rộng và trồng nhiều cây xanh.

Một số góc bên trong biệt thự.

Ấn tượng đầu tiên là khoảng sân trung tâm rộng rãi, bao quanh bởi nhiều mảng xanh, hồ cá koi, đá cảnh và những hàng cây được cắt tỉa công phu theo phong cách sân vườn Á Đông. Đây cũng là nơi cả gia đình thường xuyên đi dạo, uống trà hay tổ chức các buổi quây quần ngoài trời.

Bên trong, ngôi nhà theo đuổi phong cách Ý tối giản với tông màu trung tính, nội thất được tiết chế nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Phòng khách nổi bật với sofa dài khoảng 3m, các không gian mở kết nối trực tiếp với sân vườn, tạo cảm giác rộng thoáng.

Để đáp ứng sở thích của từng thành viên, gia chủ còn bố trí riêng nhiều khu chức năng như phòng gym, phòng bi-a, khu vui chơi cho trẻ và đặc biệt là phòng chiếu phim gia đình rộng khoảng 40m² .

Phòng tập thể thao trong nhà.

Bàn bi-a

Phòng chiếu phim riêng.

Đây cũng là không gian được hai vợ chồng đầu tư nhiều tâm huyết nhất. Trong khi người vợ chú trọng chất lượng hình ảnh thì chồng lại đặc biệt quan tâm đến hệ thống âm thanh. Sau nhiều lần cân nhắc, họ quyết định đầu tư khoảng 200.000 NDT (khoảng 770 triệu đồng) để hoàn thiện căn phòng.

Không gian này được trang bị màn chiếu chống sáng 200 inch, máy chiếu laser 4K, hệ thống âm thanh Dolby Atmos 7.1.4, ghế sofa da chỉnh điện cùng trần sao và hệ thống đèn thông minh. Tất cả đều hướng tới trải nghiệm xem phim gần với rạp thương mại, nhưng ngay tại tầng hầm của ngôi nhà.

Sân vườn trở thành "công viên riêng", nơi hai đứa trẻ lớn lên giữa cây xanh, hồ cá và những buổi chiều thật chậm

Điều khiến căn biệt thự này được nhắc đến nhiều hơn cả lại không nằm ở những con số đầu tư.

Sau khi chuyển đến đây, gia đình tiếp tục cải tạo sân vườn với mong muốn biến nơi này thành không gian để trẻ tiếp xúc với thiên nhiên mỗi ngày. Trong khuôn viên có hồ cá koi, thảm cỏ, nhiều loại cây lớn và cả một chú chó sói Tiệp Khắc - "người bạn" luôn đồng hành cùng các con.

Chủ nhân ví khoảng sân của căn nhà như 1 công viên, nhiều cây xanh và siêu rộng.

Mỗi sáng, sau khi đưa con lớn đến trường mẫu giáo, boyo thường đẩy em bé khoảng 5 tháng tuổi đi dạo ngay trong sân. Chỉ khoảng 20 phút đi quanh khuôn viên cũng đủ để em bé được hít thở không khí trong lành, ngắm cây cối và ánh nắng mà không cần đến công viên công cộng.

Buổi chiều, khoảng sân tiếp tục trở thành nơi cả gia đình thư giãn. Trẻ con chạy chân trần, chơi đùa từ sân vào phòng khách, ngắm cá bơi, nghịch đất hay đuổi theo chú chó trong khu vườn. Khi ánh đèn vàng bắt đầu sáng lên, cả khuôn viên mang không khí giống một khu nghỉ dưỡng hơn là một ngôi nhà.

Một số góc cảnh quan bên ngoài căn nhà.

Theo nữ blogger, điều xa xỉ nhất mà căn biệt thự mang lại không phải diện tích hay nội thất đắt tiền, mà là việc mọi thành viên đều có không gian dành riêng cho mình. Người lớn có thể tập luyện, xem phim, chơi bi-a, còn trẻ nhỏ có cả một "công viên" để khám phá ngay sau cánh cửa.

Có lẽ cũng vì vậy mà trong hầu hết những chia sẻ của boyo, ngôi nhà hiếm khi được xem như một tài sản để khoe, mà giống một không gian sống được thiết kế xoay quanh gia đình - nơi mỗi ngày đều có thể diễn ra như một kỳ nghỉ ngắn ngay tại nhà.