Công việc không lương của vợ Cường Đô La

Dù không lương nhưng bà xã Cường Đô La lại rất hào hứng chia sẻ về công việc này.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang đăng tải loạt ảnh trong chuyến đi chơi cùng hai con là Suchin và Sutin. Trong khung hình, cựu người mẫu đẩy xe cho các bé, cùng các nhóc tỳ tận hưởng thời gian vui vẻ tại khu vui chơi. Những khoảnh khắc đời thường, giản dị của ba mẹ con nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đính kèm loạt ảnh, Đàm Thu Trang hài hước viết: "Part-time không lương cho 2 đại ka", khiến người xem bật cười. Cách gọi hai con là "đại ka" cùng lời than thở dí dỏm về công việc không lương cho thấy sự thoải mái, vui vẻ của bà xã Cường Đô La khi ở bên các nhóc tỳ.

Đàm Thu Trang chia sẻ công việc part-time, đó là đưa 2 nhóc tỳ kháu khỉnh đến khu vui chơi

Dù chỉ là một chia sẻ ngắn, bài đăng vẫn phần nào hé lộ cuộc sống thường ngày của Đàm Thu Trang sau khi lập gia đình. Thay vì xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động giải trí, cựu người mẫu dành phần lớn thời gian cho tổ ấm, chăm sóc và đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành.

Đây cũng không phải lần đầu Đàm Thu Trang chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi bên Suchin và Sutin. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh các con vui chơi, sinh hoạt cùng nhau, đồng thời ghi lại những cột mốc đáng yêu trong cuộc sống gia đình.

Bên cạnh đó, trong tổ ấm nhỏ, cô luôn thể hiện sự kiên nhẫn và tinh tế khi vun đắp mối quan hệ với Subeo. Trong nhiều chuyến du lịch và dịp lễ, hình ảnh Đàm Thu Trang đồng hành cùng Subeo luôn khiến khán giả cảm nhận được sự gần gũi, thân thiết. Cô nhẹ nhàng tạo không khí vui vẻ, luôn để con cảm thấy được yêu thương và tôn trọng.

Sau kết hôn, Đàm Thu Trang lui về hậu trường, vun vén cho tổ ấm nhỏ

Những khoảnh khắc ấm áp của gia đình Cường Đô La khiến nhiều người thích thú

Đàm Thu Trang và Cường Đô La kết hôn vào năm 2019. Đàm Thu Trang từng kể lần đầu cô và Cường Đô La gặp nhau là tại một quán cà phê. Sau buổi gặp gỡ này, nam doanh nhân chủ động nhắn tin làm quen và cả hai dần nảy sinh tình cảm. Cựu người mẫu từng nhận xét ông xã là người đàn ông ngọt ngào, ấm áp, luôn biết quan tâm, chia sẻ. Đặc biệt, Cường Đô La còn có tính cách khá hài hước, thích "đùa nhây" và là người nói nhiều.

Sau khi kết hôn, Cường Đô La và Đàm Thu Trang cùng các con sống trong một căn biệt thự bề thế, có thiết kế hiện đại tại một khu vực được mệnh danh là "khu nhà giàu" ở TP.HCM. Nam doanh nhân nhiều lần chia sẻ những góc quen thuộc trong tổ ấm, đặc biệt là gara khiến dân tình chú ý bởi dàn siêu xe giá trị. Không gian bên trong được bài trí sang trọng nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng, phù hợp với cuộc sống của một gia đình có trẻ nhỏ. Cường Đô La và Đàm Thu Trang lần lượt đón hai nhóc tỳ Suchin và Sutin vào năm 2020 và 2023.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã có 7 năm bên nhau, cùng xây dựng mái ấm hạnh phúc

Ảnh: FBNV