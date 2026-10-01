Mẹ U50 tái hôn với người đàn ông hơn 11 tuổi, con gái phản đối kịch liệt, 2 năm sau xảy ra chuyện khó ngờ

Tôi tìm đủ lý do để khuyên can, từ chuyện tuổi tác đến những bất tiện khi sống chung. Nhưng mẹ vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình.

Tôi năm nay 28 tuổi, đã kết hôn và có một cô con gái nhỏ tên Na, vừa tròn 2 tuổi. Tôi từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ cứ bình yên như thế, cho đến khi mẹ thông báo muốn tái hôn với một người đàn ông hơn mẹ 11 tuổi. Khi ấy, tôi ra sức phản đối.

Bố tôi mất cách đây hơn chục năm. Tôi là con một nên từ ngày bố qua đời, hai mẹ con luôn gắn bó, nương tựa vào nhau. Mẹ tôi năm nay 49 tuổi, sống giản dị, ít khi nghĩ đến chuyện riêng tư. Tôi đã quen với việc mẹ chỉ có mình tôi, còn tôi cũng luôn coi mẹ là người thân thiết nhất, muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho bà.

Vì thế, khi mẹ nói muốn kết hôn với ông Khánh, 60 tuổi, một người bạn trong đội ngâm thơ, tôi thực sự sốc.

Tôi không hiểu vì sao ở tuổi này, mẹ vẫn muốn bắt đầu một cuộc hôn nhân mới. Tôi lo mẹ sẽ vất vả, sợ cuộc sống vốn yên ổn bỗng có thêm những điều phức tạp. Hơn nữa, tôi đã quen với việc chỉ có hai mẹ con, nên cảm thấy khó chấp nhận chuyện một người đàn ông xa lạ bước vào cuộc sống của mẹ.

Tôi tìm đủ lý do để khuyên can, từ chuyện tuổi tác đến những bất tiện khi sống chung. Nhưng mẹ vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình. Bà bảo đã trải qua nhiều năm cô đơn, giờ gặp được người tâm đầu ý hợp, biết quan tâm và chia sẻ nên muốn cho bản thân một cơ hội được hạnh phúc. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn không vui vẻ gì.

Sau khi kết hôn, ông Khánh chuyển về sống cùng mẹ. Tôi vẫn ghé thăm mẹ, nhưng không còn thường xuyên như trước. Với ông Khánh, tôi cũng giữ khoảng cách, hầu như chỉ chào hỏi vài câu xã giao. Tôi không gây khó dễ cho ông, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự coi ông là người thân trong gia đình.

2 năm trôi qua, nhìn mẹ và ông Khánh sống vui vẻ, chăm sóc nhau từ những điều nhỏ nhặt, tôi dần có cái nhìn thiện cảm hơn. Mẹ dường như trẻ ra, hay cười và có người bầu bạn mỗi ngày. Tôi nhận ra cuộc sống của bà không hề xáo trộn như những gì mình từng lo lắng. Dẫu vậy, tôi vẫn chưa thực sự gần gũi với bố dượng.

Nhưng tôi không ngờ cuộc đời lại có ngày đẩy mình vào hoàn cảnh khó khăn đến vậy. Gần đây, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Không chỉ phản bội vợ con, anh ta còn lấy đi gần như toàn bộ tiền bạc, tài sản mà chúng tôi tích góp bấy lâu để đi theo người phụ nữ khác. Cuộc hôn nhân tưởng chừng bình yên của tôi sụp đổ chỉ trong chốc lát.

Ảnh minh họa bằng AI

Từ ngày sinh bé Na, tôi nghỉ việc ở nhà chăm con, không có thu nhập riêng. Khi biến cố xảy ra, tôi gần như trắng tay, chỉ biết ôm con trở về nhà mẹ đẻ trong tâm trạng hoang mang, tuyệt vọng. Tôi không biết mình phải bắt đầu lại từ đâu, càng không biết làm thế nào để có thể nuôi con trong những tháng ngày phía trước. Chính lúc ấy, mẹ và ông Khánh đã dang tay đón tôi.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là sự chu đáo của bố dượng. Căn chung cư trước đây ông sinh sống hiện đang được cho thuê với giá 8 triệu đồng/tháng. Ông quyết định dành toàn bộ số tiền ấy cho mẹ con tôi trang trải sinh hoạt phí.

Ông không nói những lời to tát, chỉ nhẹ nhàng bảo tôi hãy cứ bình tĩnh, còn sức khỏe thì vẫn còn cơ hội làm lại. Những ngày tôi buồn bã, tự trách bản thân và cảm thấy tương lai mịt mờ, ông thường ngồi trò chuyện, khuyên tôi đừng vì sai lầm của người khác mà đánh mất niềm tin vào cuộc sống.

Ông cũng nhắc tôi rằng bé Na còn nhỏ, con cần một người mẹ mạnh mẽ để làm chỗ dựa. Tôi có thể đau khổ, có thể khóc, nhưng không nên để những tổn thương hiện tại quyết định cả tương lai của hai mẹ con. Những lời ấy đã giúp tôi dần lấy lại tinh thần.

Tôi quyết định đăng ký học nghề để có công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho con. Biết tôi còn nhiều khó khăn, ông Khánh không ngần ngại rút tiền tiết kiệm, đưa tôi 100 triệu đồng làm vốn. Tôi cầm số tiền ấy mà nghẹn ngào. Đó là khoản tích góp cả đời của ông, vậy mà ông sẵn sàng trao cho một người con gái chưa từng thực sự gần gũi với mình.

Trong thời gian tôi đi học, mẹ và ông thay nhau chăm sóc bé Na. Con bé rất quấn quýt ông bà, ngày nào cũng ríu rít kể chuyện, đòi ông bế và cùng bà chơi đùa. Nhìn con vui vẻ trong vòng tay hai người, tôi vừa biết ơn vừa thấy hổ thẹn.

Tôi từng nghĩ ông Khánh là người ngoài, lo rằng sự xuất hiện của ông sẽ làm thay đổi tình cảm giữa hai mẹ con. Nhưng khi tôi rơi vào cảnh khốn khó nhất, người đàn ông ấy lại chẳng hề tính toán, còn hết lòng giúp đỡ mẹ con tôi bằng sự chân thành.

Nhiều đêm nằm suy nghĩ, tôi tự trách bản thân đã quá ích kỷ. Tôi chỉ nhìn thấy những lo lắng của mình mà quên mất mẹ cũng có quyền được yêu thương, được sống hạnh phúc sau những năm tháng cô đơn. Tôi từng phản đối cuộc hôn nhân ấy vì sợ mất đi sự gắn bó vốn có, nhưng chưa một lần nghĩ rằng người đàn ông mẹ lựa chọn có thể trở thành chỗ dựa cho cả gia đình.

Giờ đây, tôi hiểu rằng tình thân không chỉ được tạo nên bởi máu mủ, mà còn được vun đắp từ những năm tháng sẻ chia, những lúc sẵn lòng chìa tay giúp đỡ nhau mà không đòi hỏi đáp đền. Tôi vẫn còn một chặng đường dài để làm lại cuộc đời, nhưng không còn cảm thấy đơn độc như trước. Tôi biết ơn mẹ vì đã dũng cảm lựa chọn hạnh phúc của mình, và biết ơn bố dượng vì đã đón nhận mẹ con tôi bằng tất cả sự bao dung.

Nếu có thể quay lại ngày mẹ thông báo tái hôn, tôi sẽ không vội vàng phản đối như trước. Bởi đôi khi, người mà ta nghĩ sẽ trở thành người ngoài lại chính là người sẵn lòng ở bên ta trong những ngày giông bão nhất. Và tôi nhận ra, đừng vì nỗi sợ của bản thân mà ngăn cản người mình yêu thương tìm kiếm hạnh phúc, bởi biết đâu, lựa chọn ấy lại mang đến cho cả gia đình một tình thương mà ta chưa từng ngờ tới.

Tâm sự của độc giả!