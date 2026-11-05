“Chúng tôi hỗ trợ nhân viên bằng mọi cách có thể để họ không bị thiệt thòi vì lựa chọn xây dựng gia đình”, đại diện công ty Krafton chia sẻ.

Kim Ah-young và Choi Jung-sik chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con, khi cả hai bước sang tuổi 35. Nhưng chương trình hỗ trợ sinh con tại Krafton, công ty trò chơi điện tử nơi họ gặp nhau, đã khiến kế hoạch ấy trở nên nghiêm túc hơn.

Con gái Yooju chào đời đầu năm nay. Cặp vợ chồng hiện cân nhắc sinh thêm con. Chị Kim cho biết khoản hỗ trợ tài chính mà chồng nhận được từ Krafton giúp gia đình trang trải chi phí chăm sóc sau sinh, đồng thời tạo điều kiện để cô có thời gian hồi phục sức khỏe. Khi Kim mang thai, Choi cũng được nghỉ phép để đưa vợ đi khám và chuẩn bị nhà cửa trước khi cô trở về từ bệnh viện.

“Chúng tôi có thể dành thời gian cho tất cả những việc đó. Khoảng thời gian ấy rất quý giá”, Choi nói.

Công ty Krafton hiện hỗ trợ nhân viên 100 triệu won, tương đương khoảng 75.000 USD (gần 2 tỷ đồng) cho mỗi em bé chào đời. Trong đó, 60 triệu won được chi trả khi sinh con, phần còn lại được cấp mỗi năm 5 triệu won trong tám năm. Công ty còn có dịch vụ trông trẻ và cho phép nhân viên nghỉ chăm con tối đa hai năm.

“Chúng tôi hỗ trợ nhân viên bằng mọi cách có thể để họ không bị thiệt thòi vì lựa chọn xây dựng gia đình”, Choi Jae-geun, người đứng đầu bộ phận vận hành tổng thể của Krafton, nói.

Công ty Krafton hiện hỗ trợ nhân viên 100 triệu won cho mỗi em bé chào đời - Ảnh: Getty

Chương trình được xây dựng sau khi công ty phỏng vấn những nhân viên nữ đã làm mẹ và các nhân viên đã kết hôn nhưng chưa có con. Theo Choi, những cuộc trò chuyện này mang lại nhiều câu chuyện xúc động, cũng có những nỗi lòng khiến người nghe đau xót.

Krafton cho biết trong sáu tháng đầu năm nay, nhân viên công ty sinh 70 em bé, tăng 40% so với 50 trẻ cùng kỳ năm ngoái, thời điểm chương trình hỗ trợ được triển khai. Công ty cũng nhận thấy chất lượng ứng viên tuyển dụng cải thiện; nhiều người cho biết chính sách thân thiện với gia đình là một lý do khiến họ muốn làm việc tại đây.

Từ khoản hỗ trợ của doanh nghiệp đến chính sách của thành phố

Hàn Quốc từng đứng đầu thế giới về tỷ lệ sinh thấp. Năm 2023, tỷ lệ này chạm đáy 0,72 con trên mỗi phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì quy mô dân số. Gần đây, con số đã nhích lên trên 0,9.

“Việc tỷ lệ sinh phục hồi lên khoảng 1 đem lại cho chúng tôi lý do để hy vọng”, Choi Hyung-jung, Giám đốc bộ phận ứng phó tỷ lệ sinh thấp của chính quyền Seoul, nói.

Hàn Quốc không phải quốc gia duy nhất đối mặt với tình trạng này. Tỷ lệ sinh tại Đài Loan, Singapore và Trung Quốc cũng thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Hơn một nửa số quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ và toàn bộ châu Âu, có tỷ lệ sinh dưới mức thay thế. Về lâu dài, xu hướng này làm thu hẹp lực lượng lao động, trong khi số người cao tuổi cần được hỗ trợ ngày càng tăng.

Tại Hàn Quốc, quyết định sinh con chịu ảnh hưởng từ những thay đổi trong quan niệm sống và chi phí nuôi dạy trẻ ngày càng cao.

Park Chang-hyun, nghiên cứu viên về giáo dục mầm non tại Viện Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em Hàn Quốc, cho biết xã hội nước này có tính cạnh tranh rất cao. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ đã chịu áp lực học tập, còn cha mẹ phải dành nhiều nguồn lực tài chính cho việc giáo dục.

Hàn Quốc từng đứng đầu thế giới về tỷ lệ sinh thấp - Ảnh: AFP

“Trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt, mọi người gần như buộc phải tập trung vào việc tự bảo đảm cuộc sống của mình. Nhiều người vì thế lựa chọn trì hoãn sinh con”, bà Park nói.

Tình trạng này đặc biệt rõ ở Seoul, nơi tập trung khoảng một nửa dân số hơn 51 triệu người của Hàn Quốc. Năm 2023, khi tỷ lệ sinh toàn quốc xuống 0,72, con số tại thủ đô chỉ còn 0,53. Theo Choi, Seoul có tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh con đặc biệt cao, nhưng nhiều người vẫn chưa kết hôn hoặc chưa có con.

Cả nam và nữ thường trì hoãn hôn nhân cho đến khi có thu nhập và chỗ ở ổn định. Văn hóa làm việc thiếu linh hoạt cũng khiến nhiều người khó cân bằng giữa công việc và chăm sóc con nhỏ; không ít doanh nghiệp còn ngần ngại tạo điều kiện nghỉ phép hoặc hỗ trợ trông trẻ.

Chính quyền Seoul đang tìm cách giảm những trở ngại này. Thành phố triển khai các chương trình giúp tổ chức đám cưới với chi phí thấp hơn, hỗ trợ người dân mua nhà và mở rộng chương trình hỗ trợ điều trị hiếm muộn. Phụ nữ mang thai được trợ cấp cho nhiều dịch vụ, trong đó có các trung tâm chăm sóc sau sinh vốn rất phổ biến tại Hàn Quốc. Mức hỗ trợ tăng lên với người sinh con thứ hai hoặc thứ ba.

Seoul cũng vận hành khoảng 200 “quán cà phê trẻ em” và dự kiến mở thêm 200 địa điểm. Đây là những không gian để trẻ vui chơi, trong khi phụ huynh có thể đưa con đến với mức phí khoảng 3.000-5.000 won, tương đương 2,25-3,75 USD. Người có từ hai con trở lên được miễn phí.

Chun Won-shin, luật sư 35 tuổi có hai con trai, cho biết khi con đầu chào đời năm 2022, cô chưa thấy nhiều địa điểm vui chơi như vậy. Tại một quán cà phê trẻ em ở Yeouido, khu tài chính của Seoul, Chun nhận xét số nơi dành cho trẻ vui chơi đã tăng lên.

“Chính phủ không phải là nguyên nhân duy nhất khiến tỷ lệ sinh tăng, nhưng chắc chắn có nhiều nơi hơn để trẻ vui chơi và tận hưởng thời gian. Tôi nghĩ mọi thứ đang dần cải thiện”, cô nói.

Tỷ lệ sinh tăng chưa đồng nghĩa khủng hoảng đã qua

Các nhà nghiên cứu cho rằng tỷ lệ sinh phục hồi có thể còn liên quan đến những cuộc hôn nhân bị trì hoãn trong đại dịch Covid-19 nay được thực hiện trở lại, cũng như sự gia tăng số người ở độ tuổi 30.

Các bé sơ sinh tại Trung tâm Y tế Ilsan thuộc Đại học CHA ở Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc - Ảnh: News1

Tuy vậy, các khảo sát tại Seoul và trên toàn quốc cho thấy người dân ngày càng có xu hướng muốn sinh con hơn, trong khi thái độ đối với hôn nhân cũng trở nên tích cực hơn đáng kể, theo Choi Hyung-jung.

“Dĩ nhiên, không phải ai kết hôn cũng sẽ sinh con. Nhưng việc ngày càng có nhiều người bày tỏ mong muốn có con khiến tôi hy vọng tỷ lệ sinh có thể tiếp tục phục hồi”, bà nói.

Krafton và các chính sách của Seoul cho thấy hỗ trợ tài chính, dịch vụ chăm sóc trẻ và điều kiện làm việc linh hoạt có thể góp phần giảm áp lực cho các gia đình. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để xu hướng này duy trì, hỗ trợ cần được kéo dài trong suốt quá trình trẻ lớn lên.

Bà Park nhận định Hàn Quốc vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đó. Bên cạnh các biện pháp khuyến khích sinh con, điều quan trọng hơn là xây dựng một xã hội nơi trẻ em có thể trưởng thành trong điều kiện tốt.

“Người dân chỉ sẵn lòng sinh con khi xã hội là một nơi tốt để nuôi dạy chúng”, bà nói. “Cải thiện tỷ lệ sinh như một chỉ số thống kê là chuyện khác với việc tạo ra môi trường để trẻ em thực sự có thể lớn lên khỏe mạnh và tốt đẹp”.

Theo NBC News