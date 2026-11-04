Nghị định 399/2026/NĐ-CP ban hành ngày 02/11 quy định mức lương tối thiểu mới áp dụng từ năm 2027.

Về mức lương tối thiểu tháng, Vùng I tăng nhiều nhất, tăng thêm 390.000 đồng một tháng. Mức tăng thêm mỗi tháng với các Vùng II, III, IV lần lượt là 350.000 - 310.000 - 340.000 đồng.

Về mức lương tối thiểu theo giờ, quy định người sử dụng lao động không được trả thấp hơn 27.400 đồng; với vùng II là không thấp hơn 24.400 đồng, vùng III không thấp hơn 21.400 đồng, và vùng IV không được trả thấp hơn 19.400 đồng.