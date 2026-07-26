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Công ty trạm sạc VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra thông báo tạm ngừng một việc quan trọng

Yên Chi
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Công ty phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện VinFast thông báo sẽ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới tham gia Chương trình Nhượng quyền Trạm sạc từ ngày 6/8 để rà soát quy hoạch và chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng mạng lưới tiếp theo.

Công ty trạm sạc VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra thông báo tạm ngừng một việc quan trọng - Ảnh 1.

Trên trang fanpage chính thức, V-Green – đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện VinFast – vừa phát đi thông báo về việc tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định quy hoạch đối với các vị trí đăng ký mới trong Chương trình Nhượng quyền Trạm sạc. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ 0h ngày 6/8/2026.

Đối với những hồ sơ đã được gửi trước thời điểm trên và đáp ứng đầy đủ yêu cầu, doanh nghiệp cho biết vẫn sẽ tiếp tục thẩm định, đồng thời dự kiến phản hồi kết quả chậm nhất vào ngày 16/8.

V-Green cũng yêu cầu các đối tác đã được phê duyệt quy hoạch nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, xác nhận triển khai và ký kết hợp đồng nhượng quyền trước ngày 15/9/2026. Sau mốc thời gian này, các kết quả quy hoạch chưa được hoàn thiện thủ tục sẽ không còn hiệu lực. Khi đó, công ty có thể thu hồi, điều chỉnh hoặc phân bổ lại các vị trí theo kế hoạch phát triển mạng lưới.

Theo V-Green, việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ mới chỉ nhằm phục vụ quá trình rà soát, tối ưu quy hoạch và chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng tiếp theo của hệ thống trạm sạc. Chương trình Nhượng quyền Trạm sạc vẫn được duy trì và các hợp đồng đã ký với đối tác vẫn tiếp tục được thực hiện theo đúng cam kết.

Công ty trạm sạc VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra thông báo tạm ngừng một việc quan trọng - Ảnh 2.

Được Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng thành lập vào năm 2024, V-Green hoạt động độc lập với trọng tâm phát triển hạ tầng sạc cho xe điện VinFast tại Việt Nam và thị trường quốc tế. Đến cuối năm 2025, doanh nghiệp đã hoàn thành quy hoạch khoảng 150.000 cổng sạc cho ô tô và xe máy điện trên cả nước, đồng thời vận hành hàng nghìn trạm đổi pin dành cho xe máy điện.

Theo kế hoạch phát triển, đến cuối năm 2026, V-Green hướng tới quy mô hơn 200.000 cổng và trụ sạc cùng trên 155.000 tủ đổi pin trên toàn quốc. Song song với việc mở rộng trong nước, công ty cũng đang triển khai mạng lưới tại Indonesia, Philippines và Ấn Độ.

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng, tháng 6/2026, V-Green đã nâng vốn điều lệ từ 3.500 tỷ đồng lên 6.500 tỷ đồng, bổ sung thêm 3.000 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn đầu tiên trong năm nay, sau đợt nâng vốn từ 2.700 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng vào tháng 3/2025.

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Tags

Việt Nam

VINFAST

trạm sạc

xe điện

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