Công ty giải thể trước Tết, hơn 1.400 công nhân ở TPHCM chới với

Khoảng 1.400 lao động tại nhà máy ECCO Việt Nam ở TPHCM bàng hoàng khi bất ngờ được thông báo công ty giải thể, chấm dứt hợp đồng trước Tết. Ngoài trợ cấp theo quy định, doanh nghiệp cam kết chi lương tháng 13 và nhiều khoản hỗ trợ cho người lao động.

Bất ngờ thất nghiệp

Chiều 2/11, Công ty TNHH ECCO Việt Nam (doanh nghiệp có vốn đầu tư Đan Mạch, chuyên sản xuất giày dép và các cấu kiện của giày) thông báo về quyết định giải thể doanh nghiệp. Nhà máy của công ty đặt tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng, TPHCM.

Nhà máy tại Lô A_13B_CN của ECCO tại khu công nghiệp Bàu Bàng - Nguồn: Obayashi Việt Nam

Theo thông báo gửi người lao động, công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để giải thể và chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động dự kiến là ngày 30/11/2026.

Đáng chú ý, từ ngày 3/11 đến thời điểm chấm dứt hợp đồng, người lao động không cần đến làm việc tại văn phòng hoặc nhà máy của công ty.

Doanh nghiệp cam kết thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lương và các quyền lợi phát sinh của người lao động theo quy định. Đồng thời, công ty sẽ hoàn tất thủ tục xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trả sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ liên quan.

Công ty TNHH ECCO Việt Nam thông báo giải thể khiến người lao động bàng hoàng. Ảnh: Công đoàn cung cấp

Theo lãnh đạo UBND xã Bàu Bàng, chiều cùng ngày, Tổng Giám đốc Công ty TNHH ECCO Việt Nam đã tổ chức cuộc họp, thông báo với người lao động về việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lý giải về quyết định giải thể, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết chủ sở hữu duy nhất của ECCO Việt Nam đã đưa ra quyết định này sau nhiều năm nhu cầu suy giảm. Đây cũng là một phần trong quá trình tái cơ cấu rộng hơn mạng lưới sản xuất toàn cầu của Tập đoàn ECCO, trong bối cảnh tập đoàn ghi nhận tình trạng dư thừa công suất đáng kể.

Theo định hướng mới, Tập đoàn ECCO tập trung hoạt động sản xuất tại một số ít nhà máy hiện hữu nhằm hướng đến tính bền vững trong dài hạn.

Khoảng 1.400 lao động chính thức tại ECCO Việt Nam sẽ chấm dứt hợp đồng vào ngày 30/11/2026.

Cam kết chi lương tháng 13 và nhiều chính sách hỗ trợ

Thông tin về chính sách dành cho người lao động, Công đoàn Khu công nghiệp số 5 (Liên đoàn lao động TPHCM) cho biết, ngoài các khoản trợ cấp theo quy định, Công ty TNHH ECCO Việt Nam sẽ thực hiện thêm một số chính sách hỗ trợ.

Cụ thể, tất cả người lao động làm việc theo hợp đồng với công ty sẽ được chi trả khoản tiền tương đương lương tháng 13 (thưởng Tết). Mức chi trả bằng một tháng lương cơ bản theo hợp đồng lao động, được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc thực tế trong năm dương lịch tính đến ngày chấm dứt hợp đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp hỗ trợ thiện chí một khoản tiền tương đương nửa tháng lương cơ bản cho mỗi năm làm việc của người lao động. Trường hợp thời gian làm việc chưa đủ 12 tháng cũng được tính tròn một năm.

Đối với những lao động tiếp tục làm việc để hỗ trợ, doanh nghiệp thực hiện các công việc phục vụ quá trình giải thể trong thời gian ngắn. Công ty sẽ chi trả khoản thưởng hoạt động đặc biệt bằng 50% lương cơ bản một ngày cho mỗi người.

Các khoản hỗ trợ này được thực hiện bên cạnh những chế độ, trợ cấp mà người lao động được hưởng theo quy định pháp luật.