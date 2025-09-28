Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất đặc biệt về giá bán lẻ điện cho sạc xe điện

Bộ Công Thương đã công bố bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị về dự thảo Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện.

Bộ Công Thương đã lấy ý kiến bằng văn bản của 23 cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ, đối tượng chịu tác động; UBND, Sở Công Thương các tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trong đó đề nghị Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lấy ý kiến các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn); 2 chuyên gia, nhà khoa học.

Tính đến ngày 22/9/2025, Bộ Công Thương nhận được 42 ý kiến góp ý, trong đó có 5 ý kiến thống nhất và 37 ý kiến góp ý cụ thể.

Trong dự thảo lần hai Thông tư Quy định về thực hiện giá bán điện, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện.

Phương án 1 (quy định tổng quát): Giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện áp dụng đối với bên mua điện sử dụng cho các trạm/trụ sạc phương tiện giao thông vận tải (bao gồm cả xe buýt điện) và bắt buộc phải lắp đặt công tơ riêng, trừ trường hợp hộ gia đình sinh hoạt có lắp đặt trụ sạc.

Trường hợp sạc xe điện của hộ gia đình có giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt thì áp dụng giá bán điện cho mục đích sinh hoạt đối với toàn bộ sản lượng đo đếm.

Phương án 2 (quy định chi tiết việc áp giá và quy định cho 2 trường hợp: có công tơ riêng và không có công tơ riêng): Sạc xe điện bao gồm các trạm/trụ sạc điện phục vụ các phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện, bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ riêng.

Nếu khách hàng ký hợp đồng điện sinh hoạt nhưng dùng chung cho sạc xe, thì toàn bộ sản lượng điện đo đếm vẫn áp dụng giá sinh hoạt theo quy định hiện hành.

Đối với mục đích sử dụng điện ngoài sinh hoạt thì áp dụng giá bán lẻ điện theo từng mục đích sử dụng điện nếu có công tơ riêng. Trường hợp không có công tơ riêng cho mục đích sạc xe điện thì giá bán điện theo mục đích tại hợp đồng mua bán điện.

Góp ý dự thảo, CTCP Phát triển trạm sạc Toàn cầu V-Green, ﻿đề xuất lựa chọn phương án 1 nhưng sửa đổi, bổ sung như sau:

Phương án 1: “Giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện (cung cấp dịch vụ trạm sạc) áp dụng đối với bên mua điện sử dụng điện cho các trạm/trụ sạc điện, tủ đổi pin xe điện phục vụ sạc điện các phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng.

Trường hợp sạc xe điện, tủ đổi pin xe điện của hộ gia đình, cá nhân (cung cấp dịch vụ trạm sạc) có giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt thì điện lực có trách nhiệm lắp đồng hồ phụ theo đề nghị của hộ gia đình, cá nhân để đo đếm điện sạc riêng và áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện theo quy định nhà nước cho phần

Phương án 1 có 10 đơn vị, cá nhân lựa chọn; phương án 2 có 13 đơn vị, cá nhân lựa chọn; và có 20 đơn vị, cá nhân không lựa chọn phương án nào.

Do đó, dựa theo số lượt lựa chọn, phương án 2 – không bắt buộc phải lắp đặt công tơ đo đếm riêng cho mục đích sạc xe điện – là phương án được lựa chọn nhiều hơn và được Bộ này tiếp tục đề xuất quy định tại dự thảo Thông tư. Về kiến nghị bổ sung "tủ đổi pin xe điện", Bộ cho biết đã tiếp thu và bổ sung tại dự thảo Thông tư.

Bên cạnh đó, V-Green đề xuất không áp dụng giá khung giờ cao điểm đối với mục đích sạc xe điện do giá bán điện chia theo 3 khung giờ: Cao điểm (5 giờ/ngày), thấp điểm (6 giờ/ngày), bình thường (13 giờ/ngày). Giá điện giờ cao điểm sẽ hạn chế người sử dụng sạc xe điện 5 giờ/ngày.

Công ty này cho rằng trụ sạc có chi phí đầu tư lớn, để thu hồi vốn nhanh cần tăng thời gian khai thác, do đó đề nghị bỏ khung giờ cao điểm để khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư trụ sạc.

Liên quan đến đề xuất này, Bộ Công Thương đề nghị giữ nguyên như dự thảo Thông tư do quy định áp dụng giá cao điểm, thấp điểm, giờ bình thường đối với mục đích sạc xe điện đã được quy định ở Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg.