Công ty Cao su Miền Nam lên tiếng sau thông tin 2 lãnh đạo bị bắt

Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina, mã chứng khoán: CSM) vừa có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) thông báo về việc lãnh đạo bị khởi tố.

Theo văn bản, vào chiều ngày 29-5, Cao su Miền Nam đã nhận được Quyết định của Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao về việc khởi tố bị can đối với ông Phạm Hồng Phú – Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Minh Thiện – Phó Tổng Giám đốc kiêm người công bố thông tin của công ty về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Doanh nghiệp này cho biết sẽ luôn sẵn sàng phối hợp với các bên liên quan nhằm hỗ trợ các vấn đề về điều tra, sẽ có các biện pháp theo quy định để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty, của khách hàng, của các đối tác có liên quan và của các cổ đông.

Đồng thời, Cao su Miền Nam khẳng định sẽ tiếp tục duy trì tập trung thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cố gắng hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trước khi lãnh đạo bị bắt, kết quả kinh doanh của Cao su Miền Nam có sự biến động qua các năm. Năm 2023, doanh thu của doanh nghiệp này đạt 5.235 tỉ đồng (giảm 2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 60,3 tỉ đồng, giảm gần 20 tỉ đồng so với năm 2022.

Biến động cổ phiếu CSM trong thời gian qua Nguồn: Fireant

Trong năm 2024, Cao su Miền Nam đặt kế hoạch doanh thu ở mức hơn 5.204 tỉ đồng và lãi trước thuế 80 tỉ đồng, lần lượt giảm 9% và tăng 14% so với kết quả đạt được của năm ngoái.

Kết thúc quý I/2024, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu ở mức 1.147 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 23 tỉ đồng, hoàn thành 22% và hơn 28% kế hoạch cả năm.

Tính đến ngày 31-3, giá trị của danh mục tiền và các khoản tương đương tiền của Cao su Miền Nam giảm gần một nửa so với đầu năm, từ 289 tỉ đồng xuống còn 145 tỉ đồng. Các khoản nợ vay ngắn và dài hạn của doanh nghiệp này đang ở mức 1.925 tỉ đồng, giảm 3% so với đầu năm 2024 nhưng nếu so với vốn chủ sở hữu thì gấp 1,4 lần.

Hiện tại, Cao su Miền Nam đang có 2 cổ đông lớn là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, sở hữu 52,8 triệu cổ phiếu (chiếm 51% vốn điều lệ) và Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG nắm giữ 9,2 triệu cổ phiếu (chiếm 8,97%).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CSM liền nằm sàn sau thông tin loạt lãnh đạo bị bắt, trắng bên mua, hiện ở mức 17.400 đồng/cổ phiếu. So với đầu năm 2024, cổ phiếu này đã tăng gần 43%.

Theo giới thiệu trên website, Công ty CP Cao su Miền Nam được thành lập từ những năm đầu sau giải phóng đất nước (1976), hiện là nhà sản xuất săm lốp xe hàng đầu Việt Nam và là đơn vị dẫn đầu nghành công nghiệp cao su.

Ngành nghề kinh doanh chinh của công ty là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cao su công nghiệp, cao su tiêu dùng; kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyện liệu, hóa chất, thiết bị ngành công nghiệp cao su; Kinh doanh thương mại dịch vụ; kinh doanh bất động sản...