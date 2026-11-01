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Công Phượng vào bếp

Tiên Tiên
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Những lần Công Phượng vào bếp khiến dân tình xôn xao.

Bên cạnh những bàn thắng mãn nhãn và sự nghiệp thi đấu giàu cảm xúc trên sân cỏ, tiền đạo Nguyễn Công Phượng còn sở hữu một góc đời thường vô cùng bình dị và hài hước. Nhờ tính cách tự lập cùng tinh thần lăn xả, hình ảnh tiền đạo sinh năm 1995 mỗi lần bước vào bếp không chỉ thể hiện sự tháo vát mà còn trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý, mang lại nhiều tiếng cười cho người hâm mộ.

Nhiều lần xuất ngoại thi đấu tại Nhật Bản hay Bỉ, việc tự mình chăm sóc bản thân và chu toàn khâu ăn uống đã trở thành thói quen bắt buộc với chân sút xứ Nghệ. Thời còn khoác áo Mito HollyHock năm 2016, để vơi đi nỗi nhớ nhà, anh thường tự đi siêu thị chọn mua nguyên liệu rồi xắn tay nấu những món ăn Việt Nam đơn giản như thịt rang, canh rau hay trứng luộc. Đến năm 2019, khi chuyển sang Bỉ thi đấu cho Sint-Truidense, sống một mình giữa châu Âu xa xôi, Công Phượng lại tiếp tục làm quen với việc tự đứng bếp chế biến các bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, vừa đáp ứng yêu cầu thể lực khắt khe vừa hợp khẩu vị cá nhân.

Không chỉ dừng lại ở những bữa ăn sinh hoạt thường ngày, kỹ năng bếp núc của nam cầu thủ còn nhiều lần khiến cộng đồng mạng chao đảo bởi những màn "tấu hài" vô cùng tự nhiên. Trong ngày nghỉ phép của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018, anh từng gây bất ngờ khi đeo chiếc tạp dề màu xanh lá, miệt mài học nhào bột, đánh trứng để tự tay làm ra mẻ bánh ngọt. Đến đợt cách ly xã hội vào tháng 4/2020, chân sút lúc đó khoác áo CLB TP.HCM lại trổ tài làm món đậu phụ nhồi thịt và hào hứng khoe lên mạng xã hội kèm lời tự dìm dí dỏm: "Mỗi khi tôi vào bếp... không hiểu thịt đậu hũ hay đậu hũ thịt". Ít tháng sau, trong chuyến tập huấn tại Vũng Tàu, anh lại nhanh nhẹn đảm nhận vai trò "bếp trưởng", đứng ra nướng thịt BBQ phong cách Hàn Quốc cho toàn bộ đồng đội.

- Ảnh 1.

Công Phượng nướng thịt cho đồng đội

- Ảnh 2.

Công Phượng vào bếp nấu ăn

- Ảnh 3.

Kỷ niệm bếp núc "bá đạo" nhất của Công Phượng có lẽ phải kể đến dịp Tết Tân Sửu 2021. Trong khi các đồng đội như Đoàn Văn Hậu hì hục nhóm bếp củi đến cay xè mắt hay Văn Toàn chịu trách nhiệm dọn dẹp, Công Phượng lại thong thả ngồi ngay giữa phòng khách sang trọng để trổ tài gói bánh tét. Điều khiến dư luận bùng nổ mưa bình luận trêu chọc chính là chi tiết anh cho cả nồi bánh vào luộc bằng bếp từ. Sự "chơi trội" này đã biến buổi chuẩn bị Tết của hội tuyển thủ thành một trong những chủ đề viral nhất thời điểm đó.

- Ảnh 5.

Công Phượng gói bánh chưng dịp tết

Về sau, khi sang Nhật Bản khoác áo Yokohama FC giai đoạn 2023 – 2024, Công Phượng vẫn tiếp tục duy trì sự đa năng nơi hậu trường khi hào hứng tham gia pha cà phê phục vụ đồng đội hay xuất hiện trong các clip trải nghiệm ẩm thực quảng bá cho CLB. Dù là một ngôi sao nổi tiếng trên sân cỏ hay chỉ đơn thuần là người đàn ông bên căn bếp nhỏ, Công Phượng vẫn luôn giữ trọn sự mộc mạc, gần gũi và tinh thần lạc quan, để lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ trong lòng công chúng.

- Ảnh 6.

Công Phượng thời điểm ở Nhật Bản

Ảnh: MXH

Tags

Công Phượng

mito hollyhock

yokohama fc

ẩm thực

bếp núc

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