Công nhân phát hiện 8 thỏi vàng khi đang cắt cỏ: Cảnh sát vào cuộc, giá trị ước tính hơn 900 triệu đồng

Công nhân bất ngờ phát hiện 8 thỏi vàng khi đang cắt cỏ

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại thị trấn Bannewitz, phía nam thành phố Dresden (bang Sachsen, Đức), khi một công nhân cắt cỏ bất ngờ phát hiện nhiều thỏi vàng nằm trong thảm cỏ ẩm quanh một hồ chứa nước mưa. Theo các nguồn tin địa phương như Sächsische Zeitung, Freie Presse và BILD, ban đầu người công nhân tìm thấy 8 thỏi vàng, trước khi lực lượng chức năng đến hiện trường và phát hiện thêm 2 thỏi nữa, nâng tổng số lên 10 thỏi vàng nguyên chất.

Các thỏi vàng đều được đóng dấu số sê-ri, bọc trong túi nhỏ và nằm rải rác trong khu vực hồ chứa. Theo ước tính của cảnh sát Dresden, tổng giá trị số kim loại quý này rơi vào khoảng 35.000 USD (khoảng 923 triệu đồng). Dù vậy, con số cụ thể có thể còn thay đổi tùy thuộc vào độ tinh khiết và giá vàng tại thời điểm giám định.

Một công nhân cắt cỏ bất ngờ phát hiện nhiều thỏi vàng nằm trong thảm cỏ ẩm quanh một hồ chứa nước mưa. (Ảnh: SZ)

Người phát ngôn của Cảnh sát Dresden, ông Marko Laske, cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Freie Presse rằng đây là "trường hợp chưa từng gặp trong hơn 20 năm công tác", đồng thời khẳng định việc người dân giao nộp vàng như một tài sản nhặt được là cực kỳ hiếm.

Cảnh sát xác minh nguồn gốc, có thể trả lại địa phương nếu vô chủ

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã phong tỏa khu vực, thu giữ toàn bộ số vàng và đưa về cơ sở an ninh của Trụ sở Cảnh sát Dresden để bảo quản. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiến hành kiểm tra số sê-ri để truy ngược chủ sở hữu hợp pháp, cũng như xác minh liệu đây có phải tang vật của các vụ trộm, gian lận hoặc hành vi phạm pháp nào hay không. Tuy nhiên, theo xác nhận ban đầu từ cảnh sát và truyền thông địa phương, chưa có bằng chứng liên quan đến bất kỳ vụ án nào.

Trả lời báo Sächsische Zeitung, chính quyền Bannewitz cho biết đây không phải khu vực thường xảy ra hành vi phi pháp, nên việc số vàng xuất hiện ở đây khiến nhà chức trách "hoàn toàn bất ngờ".

Chính quyền Bannewitz cho biết đây không phải khu vực thường xảy ra hành vi phi pháp, nên việc số vàng xuất hiện ở đây khiến nhà chức trách "hoàn toàn bất ngờ". (Ảnh: SZ)

Theo quy định của bang Sachsen, nếu trong 6 tháng không có ai đứng ra nhận và cảnh sát xác định số vàng không liên quan tới tội phạm, toàn bộ số tài sản này sẽ được chuyển giao lại cho chính quyền địa phương. Thị trưởng Bannewitz, ông Heiko Wersig, chia sẻ với Freie Presse rằng nếu điều đó xảy ra, ông dự định sử dụng số tiền để hỗ trợ các câu lạc bộ và hoạt động cộng đồng trong thị trấn.

Sự việc hiện vẫn thu hút sự chú ý lớn của truyền thông Đức, không chỉ vì tính bất ngờ mà còn bởi câu hỏi lớn: Ai là chủ nhân thật sự của 10 thỏi vàng? Nếu không ai xuất hiện để xác nhận quyền sở hữu, việc một thị trấn nhỏ bất ngờ trở nên giàu có từ kho báu vô chủ chắc chắn sẽ còn tiếp tục gây tò mò trong thời gian tới.

Theo SZ, DNN, Onedio