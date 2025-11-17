Khang Hy đế lần đầu gặp mẹ ruột của Càn Long đã nói 8 chữ: Về sau từng chữ đều ứng nghiệm

Trực giác khác thường của Khang Hy

Khang Hy là vị hoàng đế huyền thoại trong lịch sử triều Thanh. Ông là vị hoàng đế thứ hai sau khi nhà Thanh định đô tại Bắc Kinh, đồng thời là vị hoàng đế thứ tư của triều Thanh. Khang Hy lên ngôi khi mới 8 tuổi, 14 tuổi trị vì độc lập, trải qua 61 năm trên ngai vàng. Ông đã trở thành vị hoàng đế có thời gian tại vị lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Suốt thời gian trị quốc, ông thể hiện trí tuệ chính trị xuất chúng, đồng thời trong quân sự, văn hóa và ngoại giao đều có những đóng góp sâu rộng. Khang Hy loại trừ quyền thần Ngao Bái, phá thế cát cứ địa phương, bình định loạn Tam Phiên, đuổi ngoại xâm, dẹp loạn Chuẩn Cát Nhĩ. Những thành tựu lớn lao ấy khiến ông được ca ngợi là "thiên cổ nhất đế", ảnh hưởng sâu dài đến hậu thế.

Bất kỳ minh quân nào cũng tất phải có năng lực vượt xa người thường. Khang Hy không chỉ giỏi trị nước mà còn có mắt nhìn người bậc nhất. Ai cũng biết Càn Long là người được chính Khang Hy chọn làm cháu nội kế vị, và tình cảm ông dành cho người cháu này vượt xa những đứa trẻ khác. Sự trưởng thành của Càn Long gắn liền với sự dạy dỗ tận tâm của ông nội, và việc Ung Chính lên ngôi cũng có quan hệ mật thiết với con mắt tinh tường của Khang Hy.

Dưới triều Khang Hy, thời kỳ thịnh trị Khang – Càn thịnh thế được mở ra: quốc thái dân an, kinh tế phồn vinh, văn hóa phát triển.

Tuy nhiên, những năm cuối đời, sức khỏe Khang Hy suy giảm, đặc biệt sau khi bị đột quỵ. Việc lựa chọn người kế vị khiến ông ưu tư không dứt. Kể từ sau khi phế thái tử, cục diện kế vị trở nên vô cùng phức tạp. Trong cung gió ngầm nổi lên tứ phía, các phe tranh đoạt, hoàng tử ngấm ngầm kết bè kết cánh.

Trong khi đó, tứ a ca Dận Chân (tức Ung Chính) lại tỏ ra không tham quyền, giữ mình khiêm tốn, tu hành Phật pháp, sống kín đáo, khiến Khang Hy rất mực yêu thích. Phủ Ung Thân vương trở thành nơi Khang Hy ghé đến nghỉ ngơi thư giãn, tránh khỏi tranh đấu triều đình.

Theo Sohu và Sina, thực tế thì việc không tranh quyền của Dận Chân là chiến lược thâm sâu. Cách hành xử ấy đánh lừa được các đối thủ và thậm chí cả phụ hoàng. Theo ghi chép trong Thanh sử, những năm cuối đời Khang Hy nhiều lần đích thân đến phủ của Dận Chân, điều mà ông không làm với bất kỳ hoàng tử nào khác.

Quan hệ giữa hai người không chỉ là phụ tử, mà còn là sự tin cậy đặc biệt hiếm có.

Năm Khang Hy thứ 61, hoa mẫu đơn trong phủ Dận Chân nở rực rỡ. Dận Chân mời phụ hoàng đến thưởng hoa. Khang Hy thấy cảnh đẹp, tâm trạng rất vui, cùng con hát ca uống rượu. Đúng lúc ấy, Dận Chân khéo léo đề nghị hai con trai của mình vẫn chưa được diện kiến tổ phụ, xin được mời tới ra mắt.

Khang Hy sực nhớ đến lời đồn rằng một trong hai đứa trẻ đã biết đọc sách, ông lập tức lệnh cho người đưa bọn trẻ lại. Khi Hoằng Lịch (sau này là Càn Long) bước vào, Khang Hy lập tức bị thu hút. Cậu bé dung mạo tuấn tú, đôi mắt sáng, thần thái thông tuệ khiến ông nhớ lại hình bóng mình thời trẻ. Khang Hy đưa cháu đến gần và hỏi vài câu về sách vở.

Hoằng Lịch trả lời trôi chảy, lễ độ, điềm tĩnh đến bất ngờ. Là một người dày dạn kinh nghiệm, Khang Hy chỉ thoáng chốc đã nhận ra đứa trẻ này tương lai chắc chắn phi phàm.

Tám chữ dành cho Nữu Hỗ Lộc thị

Không chỉ ấn tượng với Hoằng Lịch, Khang Hy còn đặc biệt chú ý đến mẹ ruột của cậu – Nữu Hỗ Lộc thị. Khi bà đến hành lễ, Khang Hy đã nhìn bà và nói tám chữ: "你是一个有福之人! (Nhĩ tất hữu phúc chi nhân hay có nghĩa là Ngươi là người có đại phúc.)

Câu nói ấy chính là điềm báo Khang Hy đã quyết định đào tạo Hoằng Lịch trở thành người kế vị. Ông tin rằng đứa trẻ này tương lai ắt thành đại nghiệp, còn mẫu thân cậu cũng vì con mà được vinh hiển.

Quả nhiên nhiều năm sau, Hoằng Lịch đăng cơ thành hoàng đế Càn Long, Nữu Hỗ Lộc thị trở thành Hoàng Thái hậu tôn quý bậc nhất, sống thọ đến 85 tuổi, một kỳ tích hiếm thấy trong lịch sử các Hoàng Thái hậu Trung Quốc.

Khi tiên đoán trở thành sự thật

Tầm nhìn của Khang Hy một lần nữa được lịch sử chứng minh. Ông không chỉ chọn đúng người kế vị, mà còn đích thân bồi dưỡng nên một đại đế. Dưới triều Càn Long, quốc lực triều Thanh tiếp tục cực thịnh, hoàn chỉnh bức tranh Khang – Ung – Càn huy hoàng trong sử sách.

Lời tiên đoán 8 chữ năm xưa, theo thời gian, từng chữ từng chữ ứng nghiệm.

