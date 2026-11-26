Với lãi suất giả định 5%/năm, khoản để dành 1 triệu đồng mỗi tháng của một công nhân sinh 278.855 đồng tiền lãi ở năm đầu và hơn 7,2 triệu đồng tiền lãi riêng trong năm thứ 10.

Tiền bỏ ra và tiền lãi qua từng năm khi góp 1 triệu đồng mỗi tháng, lãi suất giả định 5%/năm. (Đồ họa: Soha)

Lãi kép, tức là cách tính lãi cộng tiền lãi kỳ trước vào gốc để kỳ sau sinh lãi tiếp, làm tiền lãi của mỗi năm lớn hơn năm trước dù số tiền góp không đổi. Ví dụ một công nhân có lương ổn định, mỗi cuối tháng gửi 1.000.000 đồng vào khoản tiết kiệm có lãi nhập gốc hằng tháng.

Mọi con số trong bài tính theo công thức giá trị tương lai của niên kim thường ở mục 6.6 giáo trình Contemporary Mathematics (OpenStax). Lãi suất giả định là 5%/năm, giữ nguyên trong 10 năm. Lãi suất tháng bằng 5% chia 12.

Hết năm đầu, người này góp 12.000.000 đồng và có 12.278.855 đồng. Tiền lãi của cả năm là 278.855 đồng, vì các khoản góp mới nằm trong tài khoản từ vài tháng đến dưới một năm.

Hết năm thứ 5, số tiền góp là 60.000.000 đồng, tổng tiền là 68.006.083 đồng. Tiền lãi cộng dồn đạt 8.006.083 đồng.

Hết năm thứ 10, số tiền góp là 120.000.000 đồng, tổng tiền là 155.282.279 đồng. Tiền lãi cộng dồn là 35.282.279 đồng, bằng 29,4% số tiền đã góp.

Bảng sau ghi số tiền cuối mỗi năm, giúp người góp tự dò mốc của mình theo số năm đã gửi.

Năm Tiền đã góp (đồng) Tổng tiền (đồng) Tiền lãi cộng dồn (đồng) 1 12.000.000 12.278.855 278.855 2 24.000.000 25.185.921 1.185.921 3 36.000.000 38.753.336 2.753.336 4 48.000.000 53.014.885 5.014.885 5 60.000.000 68.006.083 8.006.083 6 72.000.000 83.764.259 11.764.259 7 84.000.000 100.328.653 16.328.653 8 96.000.000 117.740.512 21.740.512 9 108.000.000 136.043.196 28.043.196 10 120.000.000 155.282.279 35.282.279

Nguồn: tính theo công thức niên kim thường, OpenStax, Contemporary Mathematics, mục 6.6; lãi suất giả định 5%/năm.

Số tiền góp mỗi năm luôn là 12.000.000 đồng, nhưng tiền lãi sinh ra trong từng năm tăng dần. Năm thứ ba, tiền lãi trong năm là 1.567.415 đồng. Năm thứ bảy là 4.564.394 đồng. Riêng năm thứ 10, tiền lãi sinh ra trong 12 tháng là 7.239.084 đồng, bằng hơn bảy tháng tiền góp.

Mức tăng này đến từ hai phần: số dư lớn dần vì có thêm khoản góp mới mỗi tháng, và tiền lãi các tháng trước tiếp tục được tính lãi. Nếu người này ngừng góp sau năm thứ 5 nhưng không rút tiền, số dư 68.006.083 đồng vẫn tiếp tục sinh lãi theo công thức lãi kép ở mục 6.4 cùng giáo trình.

Lãi suất 5%/năm khi nhập gốc hằng tháng tương đương lãi suất thực tế 5,12% mỗi năm. Con số này cao hơn lãi suất ghi theo năm vì tiền lãi được cộng vào gốc 12 lần trong một năm.

Bảng tính giả định khoản góp vào cuối mỗi tháng, lãi nhập gốc hằng tháng và lãi suất không đổi; chưa trừ thuế, phí và chưa tính trượt giá. Sổ tiết kiệm có kỳ hạn thường nhập lãi vào gốc khi đến hạn, nên số thực nhận có thể thấp hơn bảng tính. Mức lãi suất, kỳ hạn và cách trả lãi khác nhau giữa các ngân hàng; người gửi xem trên biểu lãi suất và hợp đồng tiền gửi.