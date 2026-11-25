Góp 1 triệu đồng mỗi tháng trong 18 năm với lãi suất giả định 6%/năm, cha mẹ bỏ ra 216 triệu đồng và có hơn 387 triệu đồng khi con tròn 18 tuổi.

Số tiền tích lũy theo tuổi của con khi cha mẹ góp 1 triệu đồng mỗi tháng, lãi suất giả định 6%/năm. (Đồ họa: Soha)

Nhiều gia đình để dành cho con một khoản cố định mỗi tháng từ khi con còn nhỏ. Khi khoản góp đều đặn được gửi vào tài khoản có lãi nhập gốc, số tiền cuối kỳ được tính theo công thức giá trị tương lai của niên kim thường, tức là chuỗi khoản góp bằng nhau vào cuối mỗi kỳ. Công thức này ở mục 6.6 giáo trình Contemporary Mathematics của OpenStax.

Ví dụ trong bài: cha mẹ góp 1.000.000 đồng vào cuối mỗi tháng, bắt đầu từ tháng đầu tiên sau khi con chào đời, lãi nhập gốc hằng tháng, lãi suất giả định 6%/năm không đổi suốt 18 năm.

Khi con 6 tuổi, tuổi vào lớp 1, cha mẹ đã góp 72.000.000 đồng và có 86.408.856 đồng. Khi con 12 tuổi, số tiền góp là 144.000.000 đồng, tổng tiền là 210.150.163 đồng.

Khi con 18 tuổi, cha mẹ đã góp đủ 216 tháng, tổng cộng 216.000.000 đồng. Tổng tiền đạt 387.353.194 đồng, trong đó tiền lãi là 171.353.194 đồng, bằng 79,3% số tiền đã góp.

Bảng sau ghi số tiền tích lũy theo tuổi của con, mỗi mốc cách nhau 3 năm.

Tuổi của con Tiền đã góp (đồng) Tổng tiền (đồng) 3 tuổi 36.000.000 39.336.105 6 tuổi 72.000.000 86.408.856 9 tuổi 108.000.000 142.739.900 12 tuổi 144.000.000 210.150.163 15 tuổi 180.000.000 290.818.712 18 tuổi 216.000.000 387.353.194

Nguồn: tính theo công thức niên kim thường, OpenStax, Contemporary Mathematics, mục 6.6; lãi suất giả định 6%/năm.

Tiền lãi sinh ra trong 6 năm đầu là 14.408.856 đồng. Từ khi con 12 tuổi đến khi con 18 tuổi, tổng tiền tăng thêm 177.203.031 đồng, trong khi số tiền góp thêm trong 6 năm đó chỉ là 72.000.000 đồng. Riêng năm con 18 tuổi, tiền lãi sinh ra trong 12 tháng là 22.122.084 đồng.

Với cùng thời gian và cùng lãi suất giả định, tổng tiền tỷ lệ thuận với mức góp hằng tháng. Góp 500.000 đồng mỗi tháng thì khi con 18 tuổi có 193.676.597 đồng. Góp 2.000.000 đồng mỗi tháng thì có 774.706.389 đồng.

Vì tiền lãi được cộng vào gốc 12 lần mỗi năm, mức 6% ghi theo năm cho hiệu quả như một khoản lãi đơn 6,17% sau mỗi 12 tháng. Phép quy đổi này dùng công thức hiệu suất năm ở mục 6.4 của giáo trình.

Phép tính coi lãi suất đứng yên suốt 18 năm và chưa tính đến trượt giá, nên số tiền khi con 18 tuổi có thể mua được ít hàng hóa hơn so với cùng số tiền ấy hôm nay. Thuế và phí, nếu có, cũng chưa được khấu trừ. Với sổ tiết kiệm có kỳ hạn, tiền lãi thường chỉ cộng vào gốc lúc đáo hạn, ít lần hơn giả định của bài. Cha mẹ đối chiếu kỳ hạn, mức lãi và cách trả lãi trên biểu lãi suất của ngân hàng và hợp đồng tiền gửi.