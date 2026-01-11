Công nghệ địa chấn vào cuộc, quốc gia 112 triệu dân phát hiện một mỏ dầu ngoài khơi: Mỗi ngày khai thác được hơn 3.000 thùng dầu

Ảnh minh họa

Ai Cập – quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba Bắc Phi vừa công bố phát hiện một mỏ dầu mới ngoài khơi Vịnh Suez, với sản lượng ban đầu ước tính khoảng 3.000 thùng mỗi ngày. Phát hiện này giúp củng cố nguồn cung trong nước trong bối cảnh Cairo vẫn phải nhập khẩu đáng kể các sản phẩm nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa.

Theo Bộ Dầu mỏ và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập, mỏ dầu mới được phát hiện tại giếng khoan Northeast Ramadan Crystal (NER-1X), nằm trong khu vực nhượng quyền North-East Ramadan. Giếng do Công ty Dầu khí Vịnh Suez (GUPCO) – liên doanh giữa Tổng công ty Dầu khí Ai Cập (EGPC) và Dragon Oil của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trực tiếp khoan và vận hành.

Giai đoạn sản xuất ban đầu đã được triển khai ngay trên giàn khoan Al-Fanar hiện có, cho phép kết nối nhanh mỏ mới vào hệ thống khai thác hiện hữu mà không cần xây dựng thêm hạ tầng ngoài khơi, qua đó rút ngắn thời gian đưa mỏ vào khai thác và giảm chi phí đầu tư.

Bộ Dầu mỏ Ai Cập cho biết thành công tại giếng NER-1X có sự hỗ trợ quan trọng của công nghệ địa chấn Ocean Bottom Node (OBN). Công nghệ này cho phép thu thập dữ liệu địa chấn với độ phân giải cao từ đáy biển, giúp các nhà địa chất phát hiện các cấu trúc chứa dầu khí trước đây khó tiếp cận hoặc bị che khuất bởi các lớp địa chất phức tạp. Nhờ đó, hiệu quả thăm dò tại lưu vực Vịnh Suez đã được cải thiện rõ rệt và tiến độ phát triển mỏ được đẩy nhanh.

Ai Cập hiện khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên từ nhiều khu vực trên đất liền và ngoài khơi, trong đó Vịnh Suez, sa mạc phía Tây và đồng bằng sông Nile là ba trung tâm sản xuất chính. Sản lượng dầu thô của nước này hiện vào khoảng 540.000 thùng/ngày, đưa Ai Cập đứng thứ ba Bắc Phi, sau Libya và Algeria.

Tuy nhiên, với dân số khoảng 112 triệu người và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu ngày càng tăng, Ai Cập vẫn phải nhập khẩu dầu thô cũng như các sản phẩm tinh chế như diesel, xăng và nhiên liệu máy bay, do công suất lọc dầu trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.

Phát hiện tại Vịnh Suez là phát hiện dầu khí lớn thứ ba của Ai Cập kể từ tháng 6/2025, sau hai thành công thăm dò tại khu vực sa mạc phía Tây. Trước đó, EGPC đã công bố phát hiện mới tại mỏ Abu Sennan, đánh dấu lần phát hiện thứ hai trong khu vực này chỉ trong vòng ba tháng. Các phát hiện ở sa mạc phía Tây đều được hỗ trợ bởi việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phân tích dữ liệu địa chấn và đặc tính mỏ, giúp nâng cao khả năng tìm kiếm các bẫy dầu khí trong những mỏ đã khai thác lâu năm.

Theo số liệu của Bộ Năng lượng Ai Cập, kể từ tháng 7/2024, nước này đã ghi nhận 75 phát hiện dầu khí mới và đưa 383 giếng vào khai thác thương mại. Sản lượng khí đốt tự nhiên đạt khoảng 4,2 tỷ feet khối mỗi ngày, trong khi sản lượng dầu thô duy trì ổn định ở mức khoảng 540.000 thùng/ngày.

Trong chiến lược dài hạn, Bộ trưởng Dầu khí và Tài nguyên Khoáng sản Karim Badawi cho biết Ai Cập dự kiến đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD để khoan 110 giếng thăm dò trong giai đoạn tới, nằm trong chương trình tổng thể trị giá 7,2 tỷ USD nhằm khoan 586 giếng vào năm 2030. Mục tiêu của chương trình là mở rộng trữ lượng, nâng cao sản lượng và giảm dần mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng trong những năm tới.