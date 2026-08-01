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Cộng đồng mạng Đông Nam Á "dậy sóng" vì sân Mỹ Đình: Cỏ xanh mướt cữ ngỡ trận đấu ở World Cup

Tiên Tiên
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Truyền thông Đông Nam Á ấn tượng với diện mạo mới của sân Mỹ Đình.

Sau gần hai năm đóng cửa để phục vụ công tác cải tạo quy mô lớn, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã chính thức trở lại đăng cai các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Ngay trong ngày tái xuất ở màn so tài giữa tuyển Việt Nam và Singapore tại lượt trận thứ hai bảng A - ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 31/7, diện mạo mới đầy ấn tượng của Mỹ Đình đã thu hút sự chú ý và nhận về nhiều lời khen ngợi từ truyền thông khu vực.

Trang tin thể thao Seasia Goal của Indonesia đã dành những từ ngữ mỹ miều để mô tả về sự thay đổi này. "Sân Mỹ Đình lột xác ngoạn mục, bạn có nhận ra điều đó trong trận đấu giữa Việt Nam và Singapore không?", trang tin mở đầu bài viết. Đơn vị này nhận định mặt cỏ hiện tại của Mỹ Đình đã đạt đẳng cấp quốc tế với sắc xanh mượt mà cùng các đường cắt gọn gàng. Seasia Goal nhấn mạnh: "Vào thời điểm hiện tại, sân Mỹ Đình hoàn toàn có thể được xem là một trong những sân bóng có mặt cỏ đẹp nhất Đông Nam Á".

Trang tin của Indonesia đăng ảnh so sánh mặt cỏ sân Mỹ Đình năm 2024 và 2026 (Ảnh: Seasia Goal)

Chung quan điểm, trang thể thao ASEAN Football cũng đánh giá cao đợt nâng cấp toàn diện này. Đây là lần đầu tiên kể từ khi khánh thành vào năm 2003, sân Mỹ Đình trải qua đợt đại tu chuyên sâu bao gồm: nâng cấp toàn bộ hệ thống thoát nước, cải tạo nền sân và thay mới hoàn toàn mặt cỏ tự nhiên. Trước đó, lần gần nhất tuyển Việt Nam thi đấu tại Mỹ Đình là từ tháng 9/2024. Trong thời gian sân tạm dừng hoạt động, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã phải liên tục chuyển hướng sang các sân vận động khác như Việt Trì, Bình Dương, Thống Nhất hay Thiên Trường để thi đấu.

Dưới các bài đăng, cộng đồng mạng quốc tế cũng đồng loạt dành lời khen ngợi cho chất lượng mặt sân của Mỹ Đình. Nhiều khán giả Việt Nam theo dõi trận đấu cũng phải giật mình vì cứ ngỡ đang theo dõi một trận đấu tại World Cup vì chất lượng sân quá đẹp.

Sân Mỹ Đình được CĐM khen hết lời

Hình ảnh thực tế của sân Mỹ Đình (Ảnh: HĐ)

(Ảnh: HĐ)

Trở lại chuyên môn, dù được chơi trên một mặt sân chất lượng quốc tế và tạo ra thế trận chủ động trước Singapore, tuyển Việt Nam lại không thể hưởng niềm vui trọn vẹn. Sự thiếu chính xác trong các tình huống dứt điểm cùng hai lần bóng tìm đến xà ngang đã khiến đoàn quân áo đỏ bị đối thủ cầm hòa 0-0.

Kết quả này khiến tuyển Việt Nam tạm xếp thứ ba tại bảng A với 4 điểm. Thách thức lớn đang chờ đón HLV Kim Sang Sik cùng các học trò khi ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 3/8, tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn trên sân Pakansari của chính đối thủ Indonesia.

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