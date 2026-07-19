Công chúa mang mái tóc 5kg khiến cả MXH kinh ngạc: Đẹp hơn cả hoạt họa, nói là AI cũng tin

Hiếm lắm mới có một công chúa chuẩn như từ hoạt hình bước ra như vậy.

Mới đây, fan Disney toàn cầu được một phen chấn động khi những hình ảnh hậu trường đầu tiên của dự án Tangled phiên bản live-action bất ngờ bị rò rỉ từ phim trường tại Girona, Tây Ban Nha. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc các chuyên gia làm tóc đang chuẩn bị đạo cụ bím tóc khổng lồ đính hoa ngay lập tức viral, khiến dân tình "đứng ngồi không yên".

Mô phỏng theo công chúa tóc mây của Disney, theo nhiều nguồn tin, bộ tóc giả đạo cụ được tết bện thủ công cầu kỳ này có trọng lượng ước tính lên tới 5kg. Việc Disney quyết định đầu tư một bộ tóc đạo cụ hoành tráng ngoài đời thực thay vì phó thác hoàn toàn cho kỹ xảo CGI đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Suối tóc màu vàng kim dày và óng ả xen lẫn những bông hoa rực rỡ được đánh giá là giữ nguyên vẹn cái hồn của phiên bản hoạt hình năm 2010, thậm chí còn mang lại cảm giác choáng ngợp, lộng lẫy và sống động hơn rất nhiều khi bước ra đời thực.

Đảm nhận vai diễn Rapunzel là nữ diễn viên trẻ người Úc Teagan Croft (được biết đến rộng rãi qua vai diễn Raven trong loạt phim siêu anh hùng Titans). Ngay khi bức ảnh cận cảnh diện mạo của cô trên phim trường được tung ra, người hâm mộ đã dành nhiều lời khen ngợi cho visual của cô. Teagan Croft sở hữu nét đẹp trong sáng với đôi mắt to tròn biểu cảm cùng những đường nét gương mặt thanh tú.

Trong tạo hình Công chúa Tóc Mây, diện mạo của cô càng thêm phần ấn tượng với lớp trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên làn da trắng và đôi môi hồng. Mái tóc vàng kim được thiết kế cầu kỳ ôm lấy gương mặt người đẹp, kết hợp cùng chiếc váy thêu cổ điển sắc tím lavender chuẩn nguyên tác đã mang lại một nàng Rapunzel sống động như từ hoạt hình bước ra, khiến nhiều netizen nhận xét diện mạo này ổn tới nói là AI cũng không bất ngờ.

Bên cạnh nàng công chúa, mảnh ghép không thể thiếu của bộ phim chính là chàng siêu trộm quyến rũ Flynn Rider, được giao cho ngôi sao trẻ Milo Manheim - gương mặt quen thuộc của nhà Disney qua loạt phim ca nhạc ăn khách Zombies. Milo sở hữu vẻ ngoài điển trai, nụ cười nhếch mép đặc trưng đầy tinh quái, hứa hẹn sẽ tái hiện hoàn hảo "thương hiệu" của Flynn trên màn ảnh. Chia sẻ về vai diễn, Milo thừa nhận bản thân có chút áp lực vì nhân vật Flynn vốn được hàng triệu khán giả yêu mến, nhưng anh sẽ nỗ lực hết mình để vừa giữ được tinh thần của bản gốc, vừa mang đến một làn gió mới mẻ.

Dự án quy mô lớn này còn quy tụ dàn diễn viên phụ cực kỳ chất lượng và thực lực của Hollywood. Nữ diễn viên Kathryn Hahn (ngôi sao của Agatha All Along) sẽ hóa thân thành mụ mẹ kế độc ác, đầy mưu mô Mother Gothel. Tài tử Diego Luna (ngôi sao của loạt phim Andor) cũng chính thức xác nhận tham gia với một vai diễn hoàn toàn mới được giữ kín hoàn toàn thông tin. Đặc biệt, ghế đạo diễn được đảm nhận bởi Michael Gracey - người đứng sau thành công vang dội của siêu phẩm ca nhạc The Greatest Showman, hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn âm nhạc bùng nổ.

Một vài bối cảnh trên phim trường

Về mặt nội dung, bộ phim sẽ bám sát cốt truyện gốc của phiên bản hoạt hình, xoay quanh chuyến hành trình trốn chạy khỏi ngọn tháp của Rapunzel cùng Flynn Rider để đi tìm bí mật về những chiếc đèn lồng bay vào ngày sinh nhật của cô. Hiện tại, phim đang thực hiện quá trình ghi hình kéo dài 8 tháng xuyên suốt các bối cảnh lịch sử tại Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. Đây cũng được ghi nhận là dự án live-action có thời gian quay dựng dài kỷ lục của Disney nhằm trau chuốt cho các phần kỹ xảo và bối cảnh. Siêu phẩm nhạc kịch này dự kiến sẽ chính thức đổ bộ các rạp chiếu toàn cầu vào khoảng năm 2028.

Một vài bình luận của netizen cho tạo hình Công chúa Rapunzel đẹp phát sốt:

- Tui sợ công chúa gãy cổ quá trời ơi

- Uầy, mái tóc đẹp thật chứ, đủ wow rồi đó

- Tuyển chọn diễn viên hoàn hảo rồi đó, công chúa ngoài đời đẹp hơn cả trong phim

- Visual này ổn áp quá

- Đúng là Rapunzel bước ra đời thật

Nguồn: X



