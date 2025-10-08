Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã công bố video các hoạt động chiến đấu của các đơn vị Nga ở khu vực khu định cư Novovasilevskoye thuộc vùng Zaporozhye. Theo video, các trận đánh đi kèm pháo kích dữ dội và sự hỗ trợ của UAV.

Video cho thấy các đòn tập kích nhắm vào vị trí đối phương nằm trong rừng và ở ngoại vi khu định cư. Máy quay ghi lại những khoảnh khắc trúng đích chính xác, tại các vị trí bị tấn công cột khói dày bốc lên, sau đó xuất hiện lửa cháy.

Một đoạn video khác cho thấy hoạt động của UAV trinh sát phát hiện chuyển động của các đơn vị Ukraine giữa thảm thực vật. Tiếp đó, một đòn đánh được thực hiện theo tọa độ mục tiêu — video ghi lại một chớp nổ và ngọn lửa bùng lên tại khu vực hạ cánh.

Tiếp theo, một ngôi nhà bị phá huỷ, bên trong có thể có đối phương. Một drone FPV tấn công căn nhà khiến nó đổ sập.

Sau đó, một chiếc ô tô kéo rơ-moóc đứng ở khu vực trống bị trúng đạn.

Ở cuối video, có thể thấy các khu nhà dân cư, tại đây lực lượng quân sự giương Nga giương cờ, thể hiện việc thiết lập quyền kiểm soát đối với Novovasilevsky.

Bộ Quốc phòng thông báo rằng các quân nhân của Trung đoàn Súng trường Cơ giới Vệ binh số 394, thuộc Tập đoàn quân Hỗn hợp Vệ binh số 5 của nhóm quân Vostok đã kiểm soát khu định cư này.