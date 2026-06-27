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Công an xác minh vụ cô gái bị tát trước quán karaoke ở Ninh Bình

Minh Quang
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Công an phường Châu Sơn (tỉnh Ninh Bình) đang xác minh vụ việc một cô gái bị người đàn ông kéo tay rồi tát vào mặt trước cửa một quán karaoke.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, khoảng 22h30 ngày 13/6, anh L.S. chở bạn gái đến quán karaoke R. Khi vừa xuống xe và đi vào phía trong, cô gái bất ngờ bị một người đàn ông mặc áo đen tiến đến kéo mạnh tay về phía mình. Khi nạn nhân phản ứng và tỏ thái độ không đồng ý, người này bị cho là đã tát mạnh vào mặt cô.

Hình ảnh người đàn ông tát cô gái trước quán karaoke đã thu hút sự quan tâm của dư luận. (Ảnh chụp màn hình)

Phát hiện sự việc, những người có mặt đã chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn tỏ thái độ hung hăng, lớn tiếng và có ý định tiếp tục hành hung.

Theo anh L.S., khi đứng ra bảo vệ bạn gái, anh cũng bị người đàn ông cùng một nhóm thanh niên chửi bới, đưa đến khu vực khuất camera rồi hành hung.

"Hậu quả tôi bị gãy mũi, rách cánh tay trái và đa chấn thương" , anh L.S. cho biết.

Đoạn video đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an phường Châu Sơn đang xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định.

Đây không phải là vụ việc hành hung gây bức xúc đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian gần đây.

Trước đó, tối 21/6, một tài xế taxi bị nam hành khách liên tục đấm vào vùng mặt và người ngay khi đang ngồi trên ghế lái sau khi hai bên xảy ra mâu thuẫn trong quá trình di chuyển. Bị tấn công bất ngờ, tài xế buộc phải mở cửa xe chạy ra ngoài cầu cứu.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera hành trình trên xe ghi lại. Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 22/6, Công an phường Hoa Lư đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

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