Công an xã nhận được cuộc gọi yêu cầu chuyển khoản 10.000 đồng: Cảnh báo nóng đến người dân có con em dưới 6 tuổi

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo yêu cầu người dân chuyển khoản 10.000 đồng để nhận BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

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Sáng ngày 19/8, một đối tượng đã trực tiếp gọi điện đến cán bộ Công an xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau tự xưng là nhân viên bưu điện để thông báo có thẻ BHYT của trẻ em dưới 06 tuổi cần giao tận nhà.

Theo nội dung cuộc gọi, đối tượng cho rằng do việc sắp xếp, thay đổi đơn vị hành chính nên cơ quan chức năng đang tiến hành gửi lại thẻ BHYT giấy cho trẻ em dưới 06 tuổi và yêu cầu người nhận chuyển khoản trước số tiền 10.000 đồng để thanh toán phí giao nhận. Khi bị phát hiện dấu hiệu lừa đảo, đối tượng đã có lời lẽ thô tục, chửi bới rồi nhanh chóng ngắt liên lạc và chặn số điện thoại.

Từ vụ việc trên cho thấy các đối tượng lừa đảo đang tiếp tục sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới nhằm đánh vào tâm lý chủ quan của người dân. Mặc dù số tiền yêu cầu chuyển khoản chỉ là 10.000 đồng, nhưng đây có thể là bước đầu trong kịch bản lừa đảo nhằm tạo sự tin tưởng, xác nhận tài khoản ngân hàng đang hoạt động hoặc dẫn dụ nạn nhân thực hiện các thao tác tiếp theo.

Sau khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, các đối tượng có thể tiếp tục yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, mã xác thực OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, truy cập các đường dẫn giả mạo hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi có được các thông tin cần thiết, đối tượng có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng điện tử và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo quy định hiện hành, trẻ em dưới 06 tuổi thuộc nhóm được Nhà nước đóng BHYT. Người dân cần chủ động xác minh thông tin với cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ sở y tế hoặc chính quyền địa phương khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc cấp, đổi hoặc giao nhận thẻ BHYT.

Để chủ động phòng ngừa, Công an xã Nguyễn Việt Khái khuyến cáo người dân:

- Không chuyển tiền cho người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin.

- Không cung cấp căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

- Không truy cập các đường dẫn lạ, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người tự xưng là nhân viên giao nhận hoặc cơ quan chức năng.

- Cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền để nhận giấy tờ, hồ sơ, thẻ bảo hiểm hoặc các chế độ hỗ trợ của Nhà nước.

- Kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo.

Việc đối tượng ngang nhiên gọi điện lừa đảo đến chính cán bộ Công an cho thấy mức độ liều lĩnh và thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm. Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của bản thân và gia đình.

Theo Công an tỉnh Cà Mau