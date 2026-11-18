Việc truy tìm được thực hiện nhằm phục vụ giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc xảy ra tại quán karaoke Thượng Hải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ngày 18/11/2026 cho biết đã ban hành quyết định truy tìm 2 người liên quan đến vụ việc “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”, xảy ra ngày 7/11/2026 tại quán karaoke Thượng Hải, thuộc tổ dân phố Bình An, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, 2 người mà công an đang truy tìm là Võ Huỳnh Thanh Ly (sinh năm 2001, thường trú tại đường Bà Triệu, phường Thuận Hóa, TP Huế) và Đặng Văn Cường (sinh năm 1991, trú phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Theo quyết định truy tìm ban hành ngày 13/11/2026, cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ vụ việc và truy tìm các cá nhân có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Quyết định truy tìm 2 đối tượng - Ảnh: Công an Quảng Trị

Cơ quan điều tra cho biết hiện chưa rõ hai người đang ở đâu. Việc truy tìm được thực hiện nhằm phục vụ giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc xảy ra tại quán karaoke Thượng Hải.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có bất cứ thông tin gì liên quan đến người đang được truy tìm thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị (địa chỉ đường Điện Biên Phủ, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, số điện thoại: 0905.992.676). Mọi thông tin liên quan đến người báo tin sẽ được giữ kín theo quy định pháp luật.