Liên quan đến vụ án loạn luân xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (hay còn gọi là "Tịnh thất Bồng Lai", "Thiền am bên bờ vũ trụ"), ngày 5/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra.

Báo Lao động dẫn thông tin từ Công an Long An cho hay, cơ quan điều tra tỉnh này đã ra quyết định truy tìm người có đặc điểm như sau: Là nữ, Lê Thanh Kỳ Duyên, sinh ngày 25/4/1993 (ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), cha Lê Tùng Vân, mẹ Lê Thu Vân.

Thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên của Công an Long An - Ảnh: VTC News

Theo quyết định này, Lê Thanh Kỳ Duyên là người bị nghi có liên quan trong vụ án loạn luân hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An thông báo những ai biết thông tin về người bị truy tìm là Lê Thanh Kỳ Duyên thì báo ngay cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, địa chỉ: 76 Châu Văn Giác, Phường 4, TP Tân An, Long An; điện thoại: 0693.609113 hoặc 084.272.8599 (điều tra viên Trần Minh Hoàng).



Vào ngày 19/4, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra làm rõ về hành vi "Loạn luân".



Sau khi bị khởi tố, ông Lê Tùng Vân tiếp tục được cho tại ngoại vì lý do sức khỏe.

Bị can Lê Tùng Vân bị khởi tố để điều tra hành vi loạn luân nhưng được cho tại ngoại - Ảnh: Người lao động

Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của đối tượng Lê Tùng Vân. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tiến hành thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Hiện ông Lê Tùng Vân đang mang bản án 5 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân" từ năm 2022.

Ngoài ông Lê Tùng Vân, một số bị cáo khác cũng bị tuyên các mức án gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an Hà Nội bắt nhóm "báo thủ" hung hãn chặn đường cướp xe máy giữa trung tâm Nhóm các thanh thiếu niên chỉ 15 -17 tuổi nhưng rất manh động, sử dụng hung khí tấn công người đi đường để cướp xe máy.