Tai tiếng của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân, người vừa bị khởi tố tội loạn luân khi đang lĩnh án

Ngày 19/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra làm rõ về hành vi "Loạn luân".

Sau khi bị khởi tố, ông Lê Tùng Vân tiếp tục được cho tại ngoại vì lý do sức khỏe.

Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của đối tượng Lê Tùng Vân. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tiến hành thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Hiện ông Lê Tùng Vân đang mang bản án 5 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân" từ năm 2022.

Ngoài ông Lê Tùng Vân, một số bị cáo khác cũng bị tuyên các mức án gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các đối tượng trong "tịnh thất Bồng Lai" xúc phạm, vu khống cơ quan chức năng

"Tịnh thất Bồng Lai" sau đó đổi tên thành "thiền am bên bờ vũ trụ" gây sự chú ý từ năm 2018, khi 5 "chú tiểu" mồ côi tại đây gây sốt trong chương trình Thách thức danh hài mùa thứ 5. Nhiều mạnh thường quân sau đó đã quyên góp, ủng hộ các chú tiểu ở nơi được cho là cơ sở tôn giáo này. Tuy nhiên, có nhiều tin báo, tố giác cho rằng những đứa trẻ ở 'Tịnh thất Bồng Lai' không phải là trẻ mồ côi như ông Lê Tùng Vân và những người lớn sinh sống tại đây thông tin.

Vào tháng 10/2019, nơi đây tiếp tục gây xôn xao trên mạng xã hội khi có một clip ghi lại cảnh hơn 50 người lạ mặt xông vào đây đập phá, đánh đổ máu "sư thầy". Sau khi nhóm người lạ mặt rời đi, "tịnh thất Bồng Lai" tố cáo bị mất số tiền hơn 300 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh vụ việc, qua đó cũng xác định tịnh thất này là một cơ sở tôn giáo tự phát và không được công nhận.

Trong năm 2020 và 2021, cơ quan chức năng ở H.Đức Hòa và Công an tỉnh Long An nhận được nhiều đơn thư tố cáo một số người sống tại tịnh thất về 3 hành vi: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; loạn luân; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đặc biệt, trong số đó có anh Lê Thanh Minh Tùng từng gây sốc khi khẳng định, mình là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân, đồng thời anh tỏ ra khá bức xúc và "tố" bố đẻ loạn luân, lừa đảo, giả nuôi trẻ mồ côi để nhận từ thiện,...

Lê Tùng Vân trong một lần ra tòa - Ảnh: Người lao động

Do nhận nhiều đơn thư tố giác ở nhiều hành vi hình sự và các hành vi đó diễn ra trong các lĩnh vực khác nhau, có tính chất rất phức tạp, liên quan đến tôn giáo, chức sắc trong Phật giáo, khoa học về di truyền... nên Công an tỉnh Long An đã rất thận trọng và tách ra thành các nội dung khác nhau để điều tra.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an xác định, các đối tượng tạo ra 2 kênh YouTube "5 Chú Tiểu - Thiền am bên bờ vũ Trụ" và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official" là công cụ, phương tiện dùng để đăng tải các video, clip chứa nội dung vi phạm pháp luật. Biên soạn, biên tập, dàn dựng video, clip chứa đựng nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức. Trong đó, ông Lê Tùng Vân được xác định là người góp phần chỉ đạo, định hướng các đối tượng.

Tháng 5/2022, công an Long An đã thu thập đủ thông tin, bằng chứng để khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" và lần lượt bắt tạm giam chủ khu đất nơi xây dựng "tịnh thất Bồng Lai" Cao Thị Cúc (SN 1960), ông Lê Tùng Vân (SN 1932) và một số đồng phạm và đưa ra xét xử 3 tháng sau đó.



Nội dung tố giác loạn luân và lừa đảo có tính chất phức tạp

Tháng 9/2020, Công an tỉnh Long An đã điều tra về "tịnh thất Bồng Lai" và phát hiện 5 đứa trẻ trong tịnh thất không mồ côi mà đều có mẹ ở cùng. Để điều tra làm rõ vụ việc, Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc, mẫu niêm mạc miệng của 27 người (17 người lớn, 10 trẻ em) để giám định xem có mối quan hệ thân thích hay không.

Quá trình thu mẫu có sự chứng kiến của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phần lớn các thành viên sinh sống trong hộ Cao Thị Cúc có hành vi chống đối, không hợp tác với cơ quan chức năng.

Vào tháng 7/2022, Công an tỉnh Long An cho biết đã tạm đình chỉ xử lý nội dung tin báo tố giác về hành vi Loạn luân và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tịnh thất Bồng Lai.

Cơ quan điều tra làm việc với những người sống ở tịnh thất - Ảnh: VOV

Nguyên nhân tạm đình chỉ công an đưa ra là do vụ án có tính chất phức tạp, nhiều đơn tố giác, thời hạn giải quyết đã hết nhưng chưa có một số kết luận giám định liên quan nên tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Về vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", người tố cáo cho rằng thủ đoạn của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc là giả chùa, giả sư, giả nơi nuôi trẻ mồ côi để đăng thông tin kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Công an tỉnh Long An đang chờ thêm một số kết quả về xét nghiệm, phân tích gen di truyền học từ cơ quan chuyên môn về y tế.

Cụ thể, nếu kết quả giám định phù hợp với nội dung tố giác, kết hợp với các chứng cứ cụ thể thu thập được trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra. Trong trường hợp không có căn cứ chứng minh hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự hiện hành.

Chỉ 3 tháng sau, đến tháng 10/2022, sau khi điều tra, Cơ quan An ninh điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn tin báo về tội phạm loạn luân, Cơ quan An ninh điều tra đang chờ văn bản trả lời của cơ quan chuyên môn để làm căn cứ xem xét, giải quyết.

Theo cơ quan công an tỉnh Long An, kết quả giám định ADN có liên quan đến quyền con người, quyền nhân thân của những cá nhân bị trưng cầu giám định nên kết quả này đã không được công bố công khai mà tổ chức công bố đối với ông Lê Tùng Vân và những người liên quan sinh sống tại địa chỉ số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Bước đầu xác định kết quả giám định ADN của ông Vân trùng với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong tịnh thất, nơi có mẹ của các bé ở cùng. Đây là chứng cứ về hành vi loạn luân.

Quá trình công bố kết luận giám định ADN tại tịnh thất này, những người sinh sống tại đây có thái độ không hợp tác nhưng sau khi điều tra, cơ quan điều tra đã đủ chứng cứ để khởi tố hành vi loạn luân với ông Lê Tùng Vân vào ngày 19/4 vừa qua.