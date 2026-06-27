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Công an truy tìm cô gái đi xe máy nghi gây tai nạn bỏ chạy

Ngọc Tú
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Sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển xe máy đã không xuống cứu nạn nhân mà tiếp tục phóng xe bỏ chạy khiến dư luận phẫn nộ. Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An) đã phát thông báo tìm kiếm người gây ra tai nạn nói trên để xác minh làm rõ.

Ngày 27/6, Đại úy Trần Hữu Thắng - Phó Trưởng Công an xã Quỳnh Anh ( Nghệ An ) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An truy tìm một người điều khiển xe máy liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ nghi liên quan đến vụ tai nạn được Công an xã Quỳnh Anh đăng lên mạng xã hội để truy tìm.

Cụ thể, vào tối 25/6 tại thôn Đồng Tâm (xã Quỳnh Bảng cũ), nay là xã Quỳnh Anh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và một cháu bé 4 tuổi. Vụ tai nạn đã khiến cháu H.T.A. (4 tuổi, trú thôn Đồng Tâm) bị gãy chân. Điều đáng nói, sau vụ tai nạn, người đi xe máy đã không xuống cứu nạn nhân mà phóng xe bỏ đi.

Thông tin từ Công an xã Quỳnh Anh, người nghi liên quan đến vụ tai nạn là một cô gái điều khiển xe máy loại xe Wave màu đen. Thời điểm xảy ra vụ việc, người này không đội mũ bảo hiểm, mặc áo cộc tay màu nâu, quần đùi màu đen và di chuyển theo hướng từ xã Quỳnh Phú sang phường Quỳnh Mai.

Để phục vụ công tác xác minh, Công an xã Quỳnh Anh đề nghị người dân sinh sống dọc tuyến đường từ xã Quỳnh Lương cũ qua xã Quỳnh Bảng cũ, hoặc các phương tiện có camera hành trình di chuyển qua khu vực trên vào tối 25/6, cung cấp hình ảnh, thông tin liên quan đến vụ việc.

Công an xã Quỳnh Anh cũng đã đăng tải thông tin kèm hình ảnh một cô gái đi xe máy lên mạng xã hội để tìm kiếm thông tin liên quan.

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Tags

tai nạn giao thông

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