HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an truy nã Trịnh Thị Quỳnh SN 1999

Chi Chi |

Ai thấy Trịnh Thị Quỳnh ở đâu, báo ngay cho cơ quan công an.

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Trịnh Thị Quỳnh (SN 1999; trú tại: xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Công an truy nã Trịnh Thị Quỳnh SN 1999 - Ảnh 1.

Chân dung Trịnh Thị Quỳnh. Ảnh: CA Hà Nội

Theo điều tra, năm 2024, Quỳnh có hành vi tổ chức cho một số đối tượng trốn đi nước ngoài lao động trái phép. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 13/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Quỳnh. Tuy nhiên đối tượng hiện không có mặt ở nơi cư trú. Ngày 23/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trịnh Thị Quỳnh.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0692194064), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Bắt giữ Vũ Xuân Trường SN 2004 trong nhà nghỉ
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

truy nã

Phụ nữ

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại