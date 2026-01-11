HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt giữ Vũ Xuân Trường SN 2004 trong nhà nghỉ

Chi Chi |

Công an phường Việt Hưng đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ sau khi phát hiện Trường có biểu hiện nghi vấn.

Công an phường Việt Hưng, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Vũ Xuân Trường (SN 2004; thường trú tại xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi sản xuất hàng cấm là ph.áo n.ổ.

Trước đó, vào tối ngày 30/12/2025, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một nam thanh niên đến thuê phòng nhà nghỉ có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Việt Hưng đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ.

Bắt giữ Vũ Xuân Trường SN 2004 trong nhà nghỉ - Ảnh 1.

Qua kiểm tra, Công an phường phát hiện đối tượng đang thực hiện hành vi sản xuất pháo nổ trái phép ngay tại nhà nghỉ. Tang vật thu giữ gồm 51 ống pháo hình trụ tròn màu đỏ, 01 túi cát, 01 túi bột màu trắng, các đoạn dây nilon màu trắng dùng làm ngòi nổ, 01 lọ keo dính và 01 thìa kim loại. Đối tượng khai nhận hành việc sản xuất pháo nổ của bản thân. Danh tính đối tượng được xác định là Vũ Xuân Trường (SN 2004; thường trú tại xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Trường về tội sản xuất hàng cấm. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

