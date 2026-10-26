Công an triển khai lực lượng, bắt Nguyễn Đức Hà SN 1986 cùng 19 người khác vào lúc 2 giờ 15 phút

Đây là nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc tại các khu vực đồi núi xa khu dân cư không có sóng điện thoại, địa hình phức tạp nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ số tiền trên 300 triệu đồng

Ngày 26/10, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, qua công tác nắm nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc tại các khu vực đồi núi xa khu dân cư không có sóng điện thoại, địa hình phức tạp nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Các đối tượng chủ yếu đến từ địa bàn trong tỉnh và một số địa phương lân cận.

Các đối tượng đánh bạc cùng tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Trước đó, khoảng 02 giờ 15 phút ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng trú tại tỉnh Lạng Sơn, thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh có hành vi đánh bạc bằng dưới hình thức xóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền tại khu vực đồi rừng Co Ói, xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn.

Quá trình triển khai lực lượng đã bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ số tiền trên 300 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Hé lộ thủ đoạn của các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đức Hà sinh năm 1986, trú tại thôn Tân Tiến, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn cùng với Phương Văn Thái, sinh năm 1977, trú tại thôn Nà Pá, xã Đình Lập; Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1988, trú tại thôn Hua Cầu, xã Na Dương; Vi Văn Đạo, sinh năm 1993, trú tại thôn Hua Cầu, xã Na Dương và Hà Văn Tôn, sinh năm 1992, trú tại thôn Khòn Cháo, xã Lợi Bác là các đối tượng chủ mưu cầm đầu.

Các đối tượng trên tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ở các khu vực đồi rừng vắng người cho các đối tượng khác đến chơi theo từng ca, mỗi ca hoạt động từ 2-3 tiếng, thu phí mỗi người 500.000 đồng/ca.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Đức Hà phát hiện thu giữ 01 khẩu súng cùng 70 viên đạn.

Đối tượng Nguyễn Đức Hà tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Đối tượng Nguyễn Văn Thái tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Khẩu súng cùng 70 viên đạn qua khám xét tại nhà đối tượng Nguyễn Đức Hà (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào; tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Mọi hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.