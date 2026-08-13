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Công an tìm Nguyễn Mạnh Cường SN 1974 và Nguyễn Giang Hải SN 1989

Trang Anh
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Công an TP Hà Nội đề nghị ai biết hoặc nhìn thấy Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Giang Hải ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Ngày 13/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Giang Hải (SN: 1989; thường trú tại: thôn Chi Quan, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức nhận tiền để làm Giấy chứng nhận sử dụng đất nhưng sau đó không thực hiện, không trả lại tiền.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Nguyễn Giang Hải hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên (có hình ảnh kèm theo).

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Nguyễn Giang Hải ở đâu thì báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (cán bộ thụ lý Phạm Công Hùng; SĐT: 0971914222) để giải quyết vụ việc theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (trái) và Nguyễn Giang Hải - Ảnh: Công an Hà Nội

Cũng trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định truy tìm Nguyễn Mạnh Cường (SN 1974; thường trú tại: Khu 2, phường Đáp Cầu, tỉnh Bắc Ninh).

Công an tìm người tên Nguyễn Mạnh Cường do có liên quan đến đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội (nay là phường Việt Hưng, TP Hà Nội) vào năm 2015.

Hiện, Cơ quan Công an chưa xác định được Nguyễn Mạnh Cường đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Nguyễn Mạnh Cường ở đâu thì báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Điều tra viên thụ lý Vũ Đình Hưng, SĐT: 0906050266) để giải quyết vụ việc theo quy định.

Bắt Nguyễn Kim Trọng SN 1984
Công an tìm Nguyễn Mạnh Cường SN 1974 và Nguyễn Giang Hải SN 1989 - Ảnh 2.Vụ Nguyễn Thế Duy đánh 5 chú tiểu ở chùa Bầu: Người quay clip có thể bị xử lý thế nào?

Theo luật sư Hoàng Hà, không bị xử lý hình sự không có nghĩa là hoàn toàn không có trách nhiệm pháp lý.

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