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Bắt Nguyễn Kim Trọng SN 1984

Trang Anh
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Nguyễn Kim Trọng là bị can bị khởi tố về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 13/8/2026 cho biết, tối 11/8/2026, Công an xã Nam Ninh Hòa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt giữ Nguyễn Kim Trọng (SN 1984, trú phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) theo Lệnh bắt bị can để tạm giam, khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thôn Mỹ Lợi, xã Nam Ninh Hòa.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an xác định Trọng đang lẩn trốn trên địa bàn xã. Đến khoảng 19h50' ngày 11/8/2026, tổ công tác đã tổ chức lực lượng tiến hành bắt giữ đối tượng.

Công an xã Nam Ninh Hòa bàn giao Nguyễn Kim Trọng - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Kim Trọng là bị can bị khởi tố về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự theo Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vào ngày 02/7/2026.

Công an xã Nam Ninh Hòa đã bàn giao Nguyễn Kim Trọng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục cho thấy tinh thần chủ động trong công tác nắm địa bàn, truy bắt đối tượng của lực lượng Công an. Dù lẩn trốn ở đâu, các đối tượng vi phạm pháp luật vẫn sẽ bị phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm minh theo quy định.

Công an tìm người phụ nữ tên Trần Thị Hồng Tú Sn 1984
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