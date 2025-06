Công an TP Đà Nẵng ngày 13/6 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng do đối tượng Trần Trọng Toàn (SN 1992), quê ở xã Đỉnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng thực hiện.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2023 đến năm 2024, Trần Trọng Toàn đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền đặt cọc mua xe ô tô, nhận tiền cọc thuê xe ô tô nhưng không trả, mua điện thoại nhưng không trả tiền… để chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo cho ai là người bị hại hoặc có liên quan đến bị can Trân Trọng Toàn thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu (Điều tra viên thụ lý: Vũ Toàn, SĐT 0905568233) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.Ai là người bị hại hoặc có liên quan đến đối tượng Trần Trọng Toàn thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng.

Thông báo tìm bị hại - Ảnh: Công an Đà Nẵng

