Khoảng 10h30 sáng 7/6, cán bộ Trại giam Thanh Xuân (Bộ Công an) phát hiện hai phạm nhân Trần Hoàng Khiêm (27 tuổi, quê Bến Tre, đang chấp hành án 26 năm 4 tháng tù) và Bùi Văn Chúc (40 tuổi, quê Hải Dương, đang thụ án 10 năm tù) lợi dụng thời tiết mưa gió và công trình xuống cấp để dùng đầu nhọn bàn chải khoét tường buồng giam, trèo qua hàng rào, trốn trại.

Ngay sau đó, Trại giam Thanh Xuân đã báo cáo và phát lệnh truy nã. Qua kiểm tra camera và xác minh, lực lượng chức năng xác định hai đối tượng chạy về phía Nam.

Rạng sáng 8/6, khoảng 2h10 – 2h30, tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An), người dân phát hiện hai người khả nghi đi taxi từ hướng đường mòn Hồ Chí Minh ra Quốc lộ 1. Ngay sau đó, cán bộ Phòng CSGT Công an Nghệ An và công an địa phương đã tổ chức vây bắt được 2 phạm nhân khi đang lẩn trốn trong rừng ven đường.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vượt ngục. Hiện cả hai đã bị di lý về Bộ Công an để điều tra.