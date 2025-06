Bắt giữ Lê Ngọc Sử sau 6 ngày gây án

Tối 10/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Lê Ngọc Sử (SN 2007, trú xã Trung Sơn, huyện A Lưới, thành phố Huế) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 5/6/2025, chị Dương Hải L (SN 2000), trú phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội khi đang ngồi ở ghế phía sau xe ô tô Grab di chuyển từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Võ Văn Kiệt (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Exciter màu vàng đen từ phía sau thò tay qua cửa kính giật lấy túi xách (bên trong có 01 tai nghe Airpod và 2 triệu đồng) rồi tẩu thoát khỏi hiện trường trước sự bất ngờ đến khó tin của nạn nhân và cả tài xế lái xe.

Đến khoảng 1 giờ 5 phút cùng ngày, chị Nguyễn Thị Đ (SN 2008, trú xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) khi đang đứng trên vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp thì bất ngờ bị nam thanh niên mặc áo thun trắng, đi xe Exciter áp sát giật chiếc điện thoại khi chị này đang cầm trên tay rồi mất hút trong đêm…

Sử thời điểm bị công an bắt giữ - Ảnh: CA Đà Nẵng

Tiếp nhận tin báo từ 02 bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự nhận định 02 vụ việc trên có thể do chính 01 đối tượng thực hiện. Tuy nhiên, do thời gian xảy ra vào giữa đêm khuya, ít người qua lại, đối tượng lại không để lại nhiều dấu vết nên việc nhận dạng, truy xét gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều lần hội ý tìm giải pháp và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 17 giờ ngày 10/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Ngọc Sử.

Đấu tranh bước đầu, Sử khai nhận đã thực hiện 02 vụ cướp giật tài sản nêu trên. Được biết, Lê Ngọc Sử từng buộc phải đi Trường giáo dưỡng 18 tháng về cùng hành vi.

Sau khi rời khỏi trường, đối tượng về lại A Lưới một thời gian ngắn, sau đó vào Đà Nẵng làm phụ hồ kiếm sống và tiếp tục thực hiện liên tiếp 02 vụ cướp giật tài sản nói trên. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố điều tra mở rộng.