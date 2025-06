Công an tỉnh Đồng Nai tối 12/6 cho biết vừa bắt giữ thành công đối tượng trốn truy nã khi đang lẩn trốn tại phường Trung Dũng, Tp. Biên Hoà.

Cụ thể, vào lúc 14h30’ ngày 10/6/2025, Công an phường Trung Dũng phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bến Tre đã bắt giữ đối tượng Lê Thị Hùm (sinh năm 1965, thường trú xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) tại số nhà 214/18 tổ 4, KP11, phường Trung Dũng.

Đối tượng Lê Thị Hùm bị bắt giữ - Ảnh: CA Đồng Nai

Lê Thị Hùm là đối tượng bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản" theo Quyết định số 06/QĐTN-ĐTTH ngày 05/01/2025 của cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Phú (cũ). Tuy nhiên, sau đó, Lê Thị Hùm đã bỏ trốn.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Mọi hành vi che giấu sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về khung hình phạt đối với Tội trộm cắp tài sản, nếu thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người khác từ 02 triệu đồng trở lên đến dưới 50 triệu đồng thì có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Cao nhất, nếu thực hiện hành vi chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên; Lợi dụng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp thì có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt từ 5 triệu đồng - 50 triệu đồng.