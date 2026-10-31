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Công an tiến hành kiểm tra nơi ở của Tạ Ngọc Kiên SN 2003

Duy Anh
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Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Tạ Ngọc Kiên về tội "Tàng trữ hàng cấm".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 16/10, Công an xã Thái Ninh phát hiện Tạ Ngọc Kiên sinh, năm 2003, trú tại thôn Lễ Thần, xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép pháo nổ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt các Quyết định cho bị can (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Thái Ninh đã tiến hành kiểm tra nơi ở của Tạ Ngọc Kiên. Qua kiểm tra, Công an xã Thái Ninh phát hiện đối tượng đang cất giấu 69 quả pháo nổ các loại, bao gồm: 06 quả pháo nổ hình cầu đường kính 13,7cm và 63 quả pháo nổ hình cầu đường kính 4,5cm; tổng khối lượng số tang vật lên tới 10,5kg.

Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Tạ Ngọc Kiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương củng cố hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tạ Ngọc Kiên để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các tình tiết, đối tượng có liên quan, xử lý triệt để theo đúng quy định.

Vụ án trên một lần nữa cho thấy sự quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, siết chặt quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo.

Để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra những hệ lụy đau xót từ pháo nổ; Công an xã Thái Ninh đề nghị mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia các hoạt động sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hoặc đốt pháo nổ trái phép.

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