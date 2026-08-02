Công an thông báo tới người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Công an khuyến cáo người dân từng thực hiện các giao dịch tương tự cần kiểm tra và trình báo ngay nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi cảnh báo đối với những người thường xuyên chuyển khoản để đổi tiền Việt Nam đồng sang Won Hàn Quốc

Theo cơ quan chức năng, nhiều nạn nhân đã sập bẫy lừa đảo sau khi thực hiện các giao dịch có nội dung liên quan đến đổi tiền theo hướng dẫn từ các tài khoản trên mạng xã hội. Đây là thủ đoạn đang xuất hiện ngày càng nhiều và khiến không ít người mất số tiền lớn.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây, lực lượng công an liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia đổi tiền Việt Nam đồng (VND) sang Won Hàn Quốc (KRW) thông qua mạng xã hội. Các đối tượng lợi dụng nhu cầu đổi tiền nhanh, tỷ giá cao của lao động, du học sinh và những người có người thân đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc để thực hiện hành vi lừa đảo.

Giăng bẫy bằng quảng cáo “tỷ giá đẹp”, “không mất phí”

Chỉ cần tìm kiếm các từ khóa như “đổi tiền Việt - Hàn” trên Facebook, Zalo hoặc Telegram, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm, fanpage và tài khoản cá nhân quảng cáo dịch vụ đổi ngoại tệ với cam kết giao dịch nhanh, tỷ giá hấp dẫn và không thu bất kỳ khoản phí nào.

Công an xã Đức Hợp cảnh báo người dân. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an Hưng Yên)

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường tạo lập nhiều tài khoản ảo, giả danh nhân viên ngân hàng, chủ tiệm vàng hoặc đơn vị kinh doanh tài chính uy tín để tạo dựng lòng tin. Ban đầu, chúng sẵn sàng thực hiện một vài giao dịch nhỏ với nội dung "chuyển đổi ngoại tệ" đúng như cam kết nhằm khiến nạn nhân tin tưởng.

Khi người giao dịch có niềm tin và chuyển số tiền lớn, từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, các đối tượng sẽ lộ rõ bản chất và lập tức chặn liên lạc, xóa toàn bộ lịch sử trao đổi nhằm chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Không chỉ đánh vào tâm lý muốn đổi tiền nhanh, các đối tượng còn tận dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân khi giao dịch với người lạ trên mạng xã hội mà không xác minh danh tính hoặc địa chỉ thực tế.

Để tăng độ tin cậy, nhiều đối tượng sử dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh để tạo hóa đơn chuyển khoản giả (fake bill), làm giả thông báo giao dịch thành công hoặc ứng dụng công nghệ deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói khi gọi video, khiến nạn nhân khó nhận biết dấu hiệu bất thường.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, việc e ngại các thủ tục xác minh tại ngân hàng cũng khiến nhiều người lựa chọn các dịch vụ đổi tiền không được cấp phép, qua đó vô tình trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác

Để phòng ngừa loại tội phạm này, Công an xã Đức Hợp (Công an tỉnh Hưng Yên) khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện việc mua bán, đổi ngoại tệ thông qua các tài khoản hoặc hội nhóm trên mạng xã hội khi chưa xác minh rõ danh tính và tính hợp pháp của đối tác.

Mọi nhu cầu đổi ngoại tệ phục vụ học tập, du lịch, chữa bệnh, công tác hoặc các mục đích hợp pháp khác nên được thực hiện tại các ngân hàng thương mại hoặc các điểm thu đổi ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã trở thành nạn nhân, người dân cần nhanh chóng lưu giữ các chứng cứ như tin nhắn, số tài khoản nhận tiền, số điện thoại, nội dung chuyển khoản và các hóa đơn giao dịch để trình báo cơ quan công an gần nhất, phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Công an tỉnh Hưng Yên cũng khuyến nghị người dân chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè nhằm hạn chế các vụ việc tương tự, góp phần ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.