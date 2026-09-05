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Công an thông báo: Tất cả những ai từng giao dịch với Trần Khánh Vy Sn 2003 khẩn trương liên hệ

Minh Ánh
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Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai liên quan đến hành vi bán vé chương trình ca nhạc The Eras Tour Singapore của ca sĩ Taylor Swift trên mạng xã hội của Trần Khánh Vy khẩn trương liên hệ.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán vé chương trình ca nhạc qua mạng xã hội.

Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2023, Trần Khánh Vy (sinh năm 2003; thường trú tại Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán vé chương trình ca nhạc The Eras Tour Singapore của ca sĩ Taylor Swift trên mạng xã hội.

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Đối tượng Trần Khánh Vy SN 2003

Ngày 07/8/2026, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Khánh Vy để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Qua quá trình điều tra, công an xác định, ngoài việc bán vé chương trình ca nhạc của ca sĩ Taylor Swift, Trần Khánh Vy còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán nhiều loại vé chương trình ca nhạc khác nhau.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai là bị hại liên quan đến hành vi nêu trên liên hệ với Điều tra viên Phạm Đình Lập, số điện thoại: 0912.641.486, hoặc đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ: số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Bắt tạm giam Lê Thị Oanh SN 1976
Tags

Trần Khánh Vy

hà nội

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

The Eras Tour

Taylor Swift

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