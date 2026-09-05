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Bắt tạm giam Lê Thị Oanh SN 1976

Trang Anh
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Đối với Nguyễn Thị Thủy áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 5/9/2026 cho biết, ngày 28/8, Công an xã Tuy Đức phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tổ chức tống đạt các quyết định tố tụng đối với 03 bị can trong vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 14/7/2026 tại thôn 2, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng.Các bị can gồm Lê Văn Thường (SN 1985), Lê Thị Oanh (SN 1976) và Nguyễn Thị Thủy (SN 1973).

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Văn Thường và Lê Thị Oanh; đối với Nguyễn Thị Thủy áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra, sáng ngày 14/7/2026, Nguyễn Thị Thủy chở Lê Thị Oanh đến chợ Đắk Búk So, thôn 2, xã Tuy Đức để mua hàng. Tại đây, Oanh phát hiện bà Nông Thị Hợp, hộ kinh doanh tại chợ, có một chiếc túi màu đen bên trong đựng tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sau đó, Oanh liên lạc với Lê Văn Thường và cùng Thủy bàn bạc, phân công vai trò để thực hiện hành vi.

Đến chiều cùng ngày, cả 03 quay lại khu vực chợ Đắk Búk So. Theo phân công, Thủy vào ki-ốt của bà Hợp giả vờ mua hàng nhằm thu hút sự chú ý. Lợi dụng lúc chủ ki-ốt đang lấy hàng, Oanh lấy chiếc túi đựng tiền, giấu vào áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực. Thường điều khiển xe máy chờ sẵn bên ngoài để chở Oanh đi khỏi hiện trường.

Sau đó, các bị can trở về nhà Thủy để kiểm đếm và chia tài sản. Tài liệu điều tra bước đầu xác định tài sản bị chiếm đoạt gồm 5,6 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại và một số trang sức. Sau khi chia tài sản, Thường chở Oanh rời khỏi địa phương.

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Công an xã Tuy Đức tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can trong vụ án ‘Trộm cắp tài sản’ xảy ra tại thôn 2, xã Tuy Đức - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, lấy lời khai những người có liên quan, trích xuất dữ liệu camera và truy tìm những người liên quan. Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài sản, đồ vật, tài liệu có liên quan; dữ liệu camera cũng ghi nhận diễn biến tại khu vực chợ vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy, Lê Thị Oanh và Lê Văn Thường về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm sở hữu, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Lệnh bắt cựu Phó Viện trưởng ở Tuyên Quang Nguyễn Văn Năm SN 1982
Bắt tạm giam Lê Thị Oanh SN 1976 - Ảnh 2.Ai phát hiện nhân viên Giao Hàng Nhanh Trần Công Hải SN 1981 báo ngay cho công an

Quá trình xác minh xác định Trần Công Hải là người trực tiếp liên quan đến vụ việc.

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lê thị oanh

Nguyễn Thị Thủy

Lâm Đồng

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công an Lâm Đồng

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