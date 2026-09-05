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Ai phát hiện nhân viên Giao Hàng Nhanh Trần Công Hải SN 1981 báo ngay cho công an

Trang Anh
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Quá trình xác minh xác định Trần Công Hải là người trực tiếp liên quan đến vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ngày 4/9/2026 cho biết đang giải quyết đơn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh.

Theo đó, công ty này tố giác nhân viên Trần Công Hải (sinh năm 1981; nơi thường trú: Tổ dân phố Nhật Tảo 4, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có dấu hiệu tham ô tài sản của công ty xảy ra vào ngày 17/4/2023 tại số 1 ngõ 374 Âu Cơ, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.

Quá trình xác minh xác định Trần Công Hải là người trực tiếp liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, hiện Trần Công Hải không có mặt tại địa phương, chưa xác định được nơi ở hiện nay.

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Nhân viên Trần Công Hải - Ảnh: Công an Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm người đối với Trần Công Hải.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Trần Công Hải, thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (qua Thiếu tá Trịnh Hoàng Anh, cán bộ điều tra, số điện thoại: 0912.139.168) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.

Ai liên quan Chủ tịch Tập đoàn DUCA Bùi Thị Thanh Hương khẩn trương liên hệ công an
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Trần Công

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